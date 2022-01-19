У Камалії різко погіршився стан здоров'я, викликали швидку: "У мене підозрювали Флурону"

Артистка розповіла про свою серйозну хворобу.

Українська співачка Камалія завжди відверта зі своїми прихильниками. Тож не стала приховувати, що серйозно захворіла.

Як розповіла артистка, у неї різко погіршився стан здоров'я - її лихоманило три дні, і температура не збивалася нижче 39 градусів. Камалії було настільки зле, що їй довелося викликати швидку.

Виконавиця почала підозрювати, що знову підхопила коронавірус, оскільки на те вказували всі симптоми: температура зростала, не збивалася, почало лихоманити, сильний головний біль, почало ламати все тіло, сильна закладеність носа, перестала відчувати запахи і смак їжі, занепад, сил, сонливість.

Камалія зробила тести і вони показали, що у співачки грип / instagram.com/kamaliyaofficial

"Лікарі почали підозрювати у мене Флурону, це коли людина хворіє на два віруси одночасно, виявляється, що грип і корона можуть існувати разом в організмі людини, не витісняючи одне одного! Зробили обидва тести, виявилося, що корони немає, а ось грип А присутній!" – розповіла Камалія.

За словами артистки, їй назначили лікування від грипу і наразі стало трошки легше.

"Температуру вже не збиваю, але поки що тримається 38, вранці 37,7. Слава Богу, вже не під 40! Але почало боліти горло, трохи боляче ковтати. Отже, на сьогоднішній день потрібно здавати тести не лише на коронавірус, а й на грип, виявляється його зараз багато! І, як з'ясувалося, що можна ще й захворіти на Флурону!" – проінформувала співачка.

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