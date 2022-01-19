Румунію засипало снігом: яка ситуація в країні

Найгірша ситуація склалася у гірських районах.

Румунія потерпає від наслідків зимової негоди: сильні опади накриють країну.

Про це розповіли в ТСН.Ранок 19 січня.

Найгірша ситуація склалася у гірських районах. Синоптики повідомляють про пориви вітру, швидкість якого сягала сотні кілометрів за годину.

Через негоду дороги перекрили. Надзвичайним службам довелося довелося допомагати кільком людям, яким через стан здоров'я треба було дістатися лікарень. Стихія також пошкодила лінії електропередач. Без світла лишилося щонайменше дві тисячі користувачів.

Новини світу: Румунія потерпає від наслідків зимової негоди

Як повідомлялося, у Польщі через снігопади зі шквальним вітром постраждали щонайменше двоє людей. Понад 30 тисяч населення залишилися без світла. Сніговий буревій був такої сили, що перекидав вантажівки, зривав з будинків дахи і ламав дерева. Деякі самовидці кажуть, що чули грозу - це дуже рідкісне явище взимку.

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