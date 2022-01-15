У Шрі-Ланці померли слони, які скуштували пластик

Тварини забивають шлунки пластичними відходами і гинуть.

У Шрі-Ланці померли два слони, які перед цим з’їли пластикові відходи на відкритому сміттєзвалищі. Зоозахисники б'ють на сполох, оскільки такі випадки у країні непоодинокі.

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Про це повідомляє The Guardian.

Подія сталася поблизу села Паллаккаду на сході країни. За висновками розтину, у шлунках тварин виявили велику кількість неперетравленого пластику.

"Політон, харчові обгортки, пластик, інші неперетравні продукти та вода були єдиним, що ми могли побачити у померлих тварин. Нормальна їжа, яку їдять та перетравлюють слони, не була виявлена", — сказав ветеринар Ніхал Пушпакумара.

За його словами, голодні слони шукають їжу на сміттєзвалищі, там споживають пластик, а також ковтають гострі предмети.

"Тоді слони перестають їсти й стають надто слабкими, щоб тримати своє тіло у вертикальному положенні. Коли це відбувається, вони не можуть споживати їжу чи воду, що прискорює їхню смерть", — пояснив ветеринар.

У 2017 році уряд Шрі-Ланки заявляв, що відходи на сміттєзвалищах поблизу зон дикої природи утилізуватимуть, або ж встановлюватимуть огорожі, щоб тварини туди не потрапляли, але поки що особливих зрушень у цій справі немає.

За даними чиновників, у зонах дикої природи навколо Шрі-Ланки є 54 сміттєзвалища, поряд з ними блукають близько 300 слонів.

Нагадаємо, що зграя з дев'яти вовків втекла з вольєра у французькому зоопарку.Тварини зламали люки безпеки та перелізли через паркан, але за межі зоопарку не вийшли.

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