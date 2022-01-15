В Шри-Ланке умерли слоны, попробовавшие пластик

Животные забивают желудки пластическими отходами и гибнут.

В Шри-Ланке умерли два слона, которые перед этим съели пластиковые отходы на открытой свалке. Зоозащитники бьют тревогу, поскольку такие случаи в стране не единичны.

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Об этом сообщает The Guardian.

Событие произошло вблизи села Паллаккада на востоке страны. По выводам вскрытия, в желудках животных обнаружили большое количество непереваренного пластика.

"Политон, пищевые обертки, пластик, другие непереваримые продукты и вода были единственным, что мы могли увидеть у умерших животных. Нормальная еда, которую едят и переваривают слоны, не была обнаружена", — сказал ветеринар Нихал Пушпакумара.

По его словам, голодные слоны ищут пищу на свалке, там потребляют пластик, а также глотают острые предметы.

"Тогда слоны перестают есть и становятся слишком слабыми, чтобы держать свое тело в вертикальном положении. Когда это происходит, они не могут употреблять пищу или воду, что ускоряет их смерть", — пояснил ветеринар.

В 2017 году правительство Шри-Ланки заявляло, что отходы на мусорных свалках вблизи зон дикой природы будут утилизировать, или же будут устанавливать ограждения, чтобы животные туда не попадали, но пока особых сдвигов в этом деле нет.

По данным чиновников, в зонах дикой природы вокруг Шри-Ланки есть 54 свалки, рядом с ними бродят около 300 слонов.

Напомним, что стая из девяти волков сбежала из вольера во французском зоопарке. Животные сломали люки безопасности и перелезли через забор, но за пределы зоопарка не вышли.

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