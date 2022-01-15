В Украину снова идут морозы: когда ждать снижения температуры

По прогнозу Диденко, похолодание будет незначительным.
После оттепели в Украину снова придет похолодание.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Ближайшее более существенное похолодание (хотя и не сильное) ожидается 17-19 января", — написала она.
В то же время в Укргидрометцентре отметили, что 17-18 января температура начнет снижаться на западе и востоке страны — ночью в Карпатском регионе и в восточных областях ожидается 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. 19 января, на Крещение, станет холоднее почти на всей территории страны - ночью 4-10° мороза, днем 2-7° мороза.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.
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