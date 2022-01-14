Ryanair в феврале временно отменяет семь рейсов из Украины: список

Ryanair в феврале временно отменяет семь рейсов из Украины: список

В расписании возможны изменения, Ryanair может как вернуть некоторые отмененные рейсы (маловероятно), так и впоследствии продолжить отмену рейсов в марте.

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair в феврале временно отменяет семь рейсов из Украины.

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Об этом сообщает сайт Lowcostavia.com.ua.

"Ryanair отменил 7 маршрутов из городов Украины до конца февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 по 28 февраля полностью отменены маршруты со Львова в Бари, Палермо, Турин и Братиславу, из Киева в Быдгощ и из Херсона в Краков и Вену.

Отмена в большинстве затронула те 17 маршрутов, которые были отменены ранее Ryanair до конца января 2022 года. То есть, на некоторые маршруты продолжили отмену до начала марта.

Список отмененных рейсов Ryanair из Украины в феврале 2022 года:

Киев – Быдгощ

Львов – Бари

Львов – Палермо

Львов – Турин

Львов – Братислава

Херсон – Краков

Херсон – Вена

В настоящее время на сайте авиакомпании Ryanair отсутствуют билеты на продажу после апреля 2022 года, но это связано с изменениями в расписании, вскоре билеты вернут в продажу.

Напомним, ранее стало известно, что венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал открытие 8 новых рейсов в европейские города. Новые маршруты будут доступны с февраля 2022 года.

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