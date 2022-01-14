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Ryanair у лютому тимчасово скасовує сім рейсів з України: перелік

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Ryanair у лютому тимчасово скасовує сім рейсів з України: перелік

www.ryanair.com

У розкладі можливі зміни, Ryanair може як повернути деякі скасовані рейси (малоймовірно), так і згодом продовжити скасування рейсів у березні.

Найбільший лоукостер Європи Ryanair у лютому тимчасово скасовує сім рейсів з України. 

Про це повідомляє сайт Lowcostavia.com.ua.

"Ryanair скасував 7 маршрутів з міст України до кінця лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від 1 до 28 лютого повністю скасовані маршрути зі Львова в Барі, Палермо, Турин та Братиславу, з Києва в Бидгощ та з Херсона в Краків в і Відень.

Скасування в більшості торкнулося тих 17 маршрутів, які були скасовані раніше Ryanair до кінця січня 2022 року. Тобто на деякі маршрути продовжили скасування до початку березня.

Перелік скасованих рейсів Ryanair з України у лютому 2022 року:

  • Київ – Бидгощ 
  • Львів – Барі 
  • Львів – Палермо
  • Львів – Турин 
  • Львів – Братислава 
  • Херсон – Краків
  • Херсон – Відень 

Наразі на сайті авіакомпанії Ryanair відсутні квитки в продажу після квітня 2022 року, але це пов’язано зі змінами в розкладі, незабаром квитки повернуть в продаж.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що угорський лоукостер Wizz Air анонсував відкриття 8 нових рейсів до європейських міст. Нові маршрути стануть доступні від лютого 2022 року.

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