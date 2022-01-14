Ryanair у лютому тимчасово скасовує сім рейсів з України: перелік

Ryanair у лютому тимчасово скасовує сім рейсів з України: перелік

У розкладі можливі зміни, Ryanair може як повернути деякі скасовані рейси (малоймовірно), так і згодом продовжити скасування рейсів у березні.

Найбільший лоукостер Європи Ryanair у лютому тимчасово скасовує сім рейсів з України.

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Про це повідомляє сайт Lowcostavia.com.ua.

"Ryanair скасував 7 маршрутів з міст України до кінця лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від 1 до 28 лютого повністю скасовані маршрути зі Львова в Барі, Палермо, Турин та Братиславу, з Києва в Бидгощ та з Херсона в Краків в і Відень.

Скасування в більшості торкнулося тих 17 маршрутів, які були скасовані раніше Ryanair до кінця січня 2022 року. Тобто на деякі маршрути продовжили скасування до початку березня.

Перелік скасованих рейсів Ryanair з України у лютому 2022 року:

Київ – Бидгощ

Львів – Барі

Львів – Палермо

Львів – Турин

Львів – Братислава

Херсон – Краків

Херсон – Відень

Наразі на сайті авіакомпанії Ryanair відсутні квитки в продажу після квітня 2022 року, але це пов’язано зі змінами в розкладі, незабаром квитки повернуть в продаж.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що угорський лоукостер Wizz Air анонсував відкриття 8 нових рейсів до європейських міст. Нові маршрути стануть доступні від лютого 2022 року.

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