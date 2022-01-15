Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 15 січня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 15 січня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 10,5 тисячі.

В Україні станом на ранок 15 січня 2022 року зафіксовано 10 569 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 127 людей, 6 172 пацієнти одужали.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 682 особи, а 90 817 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 748 079 осіб;

одужало – 3 551 283 особи;

летальних випадків – 98 195;

проведено ПЛР-тестувань – 17 147 892.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 людини, з них отримали першу дозу – 14 971 998 людей, отримали дві дози – 14 240 830 людей, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 87 196 людей. Загалом проведено 29 309 322 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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