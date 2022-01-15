Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 января

За последние сутки количество больных возросло более чем на 10,5 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 15 января 2022 года зафиксировано 10 569 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 127 человек, 6 172 пациента выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 682 человека, а 90 817 человек вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 748 079 человек;
- выздоровело – 3 551 283 человека;
- летальных исходов – 98 195;
- проведено ПЦР-тестов – 17 147 892.
С начала вакцинальной кампании привито 14 972 000 человек, из них получили первую дозу – 14 971 998 человек, получили две дозы – 14 240 830 человек, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 87 196 человек. Всего проведено 29 309 322 прививки.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте также:
- "Есть осторожный оптимизм": в ВОЗ назвали условие перехода коронавируса в эндемическую фазу
- В Украине разрешили испытание лекарства от COVID-19: что это за препарат и в каких медучреждениях
- Ученые выяснили, что защитные маски делают людей более привлекательными: почему и какие больше всего привлекают внимание противоположного пола