Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 января

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 января

За последние сутки количество больных возросло более чем на 10,5 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 15 января 2022 года зафиксировано 10 569 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 127 человек, 6 172 пациента выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 682 человека, а 90 817 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 748 079 человек;

выздоровело – 3 551 283 человека;

летальных исходов – 98 195;

проведено ПЦР-тестов – 17 147 892.

С начала вакцинальной кампании привито 14 972 000 человек, из них получили первую дозу – 14 971 998 человек, получили две дозы – 14 240 830 человек, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 87 196 человек. Всего проведено 29 309 322 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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