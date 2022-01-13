Лидия Таран, Настя Приходько и Оля Полякова похвастались своими дочерьми-красавицами

Звездные мамы поздравили своих чад со Всемирным днем дочери.

Недавно весь мир праздновал День дочери.

Кроме 12 января, этот день также отмечается 25 апреля и в последнее воскресенье сентября.

Звезды украинского шоу-бизнеса также могут похвастаться своими доченьками-красавицами. Более того, кто-то из них уже пошел по стопам известных родителей.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фото знаменитостей и их дочерей. Некоторые артисты поздравили своих чад.

Лидия Таран

Лидия Таран с дочерью / instagram.com/lidiyataran

Ведущая ТСН Лидия Таран в 2007 году родила дочь Василину. Отец девочки – телеведущий Андрей Доманский. 14-летняя Вася, как ее называет звезда 1+1, учится в школе, изучает французский и много путешествует с мамочкой.

Лидия Таран с дочерью / instagram.com/lidiyataran

Анастасия Приходько

Анастасия Приходько с дочерью / instagram.com/prykhodko_official

Певица Настя Приходько – мама троих. Кроме двух младших сыновей, артистка воспитывает старшую дочь Нану. Ее артистка родила от бывшего любимого, грузинского бизнесмена Нурика Кухилавы. Сейчас девочке 11 лет. Ласково звезда называет ее Чипи.

"Моя доченька, моя девочка, слава Богу, что он подарил мне тебя! Ты меня от многого спасала в этой жизни, и помогла пройти все самые сложные периоды... Ты появилась тогда, когда я уже не верила в то, что могу быть счастливой! А ты подарила мне это счастье! Я тебя очень люблю", – поздравила Нану Настя.

Оля Полякова

Оля Полякова с дочерьми / instagram.com/polyakovamusic

У певицы Оли Поляковой две дочери. Артистка воспитывает 16-летнюю Машу и 10-летнюю Алису. Мария учится в школе и развивает твою творческую карьеру. Девушка основала рок-группу "ШВЫ" и уже отыграла первые концерты.

Как отметила Полякова, дочь – это комплимент от Бога.

"Мои любимые! Дочь — комплимент Бога женщине! Спасибо! С Днем дочери, любимые наши девочки! Будьте здоровы и счастливы!" – написала звезда.

Елена Кравец

Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец тоже многодетная мама. У актрисы есть две дочери и сын. В феврале старшей дочке Маше исполнится 19 лет.

Елена Кравец с Машей / instagram.com/lennykravets

Девушка с 15 лет живет отдельно от родителей. Ее хобби – танцы. Мария занимается хип-хопом.

Также в Кравец есть 5-летняя Катя.

instagram.com/lennykravets

Илона Гвоздева

Хореограф Илона Гвоздева воспитывает дочь Валерию. В сентябре малышке исполнилось 6 лет.

Илона Гвоздева с дочерью / instagram.com/ilonagvozdeva

Евгений Кошевой

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" и актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой – папа двух дочерей. Артист и его жена, дизайнер Ксения воспитывают 13-летнюю Варвару и 7-летнюю Серафиму.

Евгений Кошевой с женой и дочерьми / instagram.com/yalta_k

Елена Мозговая

У украинской продюсерши Елены Мозговой есть три дочери. Старшей Зое недавно исполнилось 28 лет.

Зоя / facebook.com/olenamozgova

Она приемная дочь певца Александра Пономарева. С биологическим отцом девушки Мозгова не была расписана и разошлась еще до ее рождения. Его имя она не рассекречивает. Также у Елены дочь Евгения от Пономарева.

Александр Пономарев с Женей / instagram.com/ponomaryovoleksandr

А девочку Соломию Елена родила нынешнему мужу Дэвиду Аксельроду.

Дочь Мозговой от Дэвида Аксельрода / instagram.com/mozgovaolena

Ольга Фреймут

Телеведущая Ольга Фреймут воспитывает двух дочерей. Старшая девочка – Злата Митчелл – живет и учится в США. Ей 15 лет, а ее папа – британец.

Оля Фреймут с дочерью / instagram.com/freimutolia

В 2017 году знаменитость родила Евдокию мужу Владимиру Локотко.

Оля Фреймут с мужем и детьми / instagram.com/freimutolia

Павел Зибров

Певец Павел Зибров – папа 24-летней дочери Дианы. В этом году девушка, работающая пиарщицей звездного отца, планирует роскошную свадьбу.

Павел Зибров с дочерью / instagram.com/pavlo_zibrov

Маша Ефросинина

У ведущей и блогерши Маши Ефросининой есть дочь Нана, которой 17 лет.

Маша Ефросинина с дочерью / instagram.com/mashaefrosinina

Год девушка училась в Канаде. Она закончила экстерном оба полугодия и уже вернулась в Украину. Теперь семья выбирает, в каком вузе Европы будет учиться красавица.

Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская 31 год назад родила дочь Тоню от народного артиста Евгения Паперного. Девушка пошла по стопам звездных родителей и тоже строит карьеру актрисы в России.

Ольга Сумская со старшей дочерью / instagram.com/olgasumska

Также у Сумской есть 19-летняя дочь Анна. Ее папа – нынешний муж Ольги, актер Виталий Борисюк.

Ольга Сумская, Виталий Борисюк и их дочь / instagram.com/olgasumska

Камалия

Певица Камалия вместе с мужем, миллиардером Мохаммадом Захуром, воспитывает 8-летних двойняшек Арабеллу и Мирабеллу.

instagram.com/kamaliyaofficial

Тоня Матвиенко

Дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко – Тоня – впервые стала мамой в 17 лет. Певица родила дочь Ульяну от первого мужа.

Тоня Матвиенко с дочерью / instagram.com/tonya_matvienko

А в 35 лет Матвиенко родила второго ребенка – дочь Нину. Ее отец – певец Арсен Мирзоян.

instagram.com/tonya_matvienko

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