Гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро дают вдохновение сделать большее.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 января 2022 г. рассказывает, что Овнам следует работать на результат, а Близнецам стоит расслабиться.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 января 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка жезлов"
Работайте на исходе. Доверяйте партнеру в отношениях. В рабочих вопросах ищите единомышленников.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король кубков"
Работайте над чувствами. В любви раскройте свой потенциал. В рабочих ситуациях слушайте сердца.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Десятка кубков"
Расслабьтесь. Дела улучшаются в отношениях и рабочих изложениях. Смело двигайтесь вперед.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Влюбленные"
Идите друг к другу. В отношениях следует расслабиться. В рабочих вызовах ищите единомышленников.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Работайте и получите результат. Но не забывайте об отдыхе. Поэтому работайте и над отношениями. На работе хвалите себя за проделанное.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все меняется. В отношениях все может перевернуться с ног на голову. На работе готовьтесь к переменам.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Королева кубков"
Двигайтесь к своему "Я". В любви стремитесь к большему. В рабочих делах прислушайтесь к интуиции.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Пятерка кубков"
Иногда пора остановиться. В любовных перипетиях может быть больно. В движении по карьерной лестнице знайте чего вы хотите.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Звезда"
Изменяйте этот мир и меняйтесь сами. Удивляйте друг друга в отношениях. На работе передохните.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка мечей"
Вас ждут испытания. В отношениях ждите проблем. На работе возьмите отгул.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Паж кубков"
Ожидайте чего-нибудь нового. В любви откройте что-нибудь новое. На работе прислушивайтесь к интуиции.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Верховная жрица"
Исследуйте энергию внутри себя. В отношениях работайте над чувствами. В движении по карьерной лестнице слушайте свои чувства.
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