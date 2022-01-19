Як зареєструвати РРО та ПРРО: покрокова інструкція

Від 1 січня суб'єкти господарювання, які працюють у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зокрема приватні підприємці та ФОПи 2-4 групи, мають зареєструвати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Простіше кажучи, нововведення торкнеться майже всіх суб'єктів підприємницької діяльності. За ухилення від реєстрації або порушення податківці загрожують штрафами.

ТСН.ua розповідає, як зареєструвати реєстратор розрахункових операцій у покроковій інструкції.

Як зареєструвати РРО

Наразі реєстрація РРО здійснюється за спрощеною процедурою: достатньо однієї заяви, яку можна подати в електронній формі без додатків. Це можна зробити в особистому кабінеті платика податків за посиланням , заздалегідь потурбуйтеся про наявність цифрового електронного підпису.

, заздалегідь потурбуйтеся про наявність цифрового електронного підпису. Також це можливо зробити в паперовому вигляді за формою N 1-РРО (реєстраційна заява). У даній заяві слід вказати, в якому форматі надалі ви хочете здійснювати документообіг: в електронному або паперовому (пріоритет Державна фіскальна служба віддає електронному).

(реєстраційна заява). У даній заяві слід вказати, в якому форматі надалі ви хочете здійснювати документообіг: в електронному або паперовому (пріоритет Державна фіскальна служба віддає електронному). Далі ДФС направляє до центру сервісного обслуговування довідку за формою № 2-РРО про резервування фіскального номера (ця довідка дійсна три дні). Ви її можете отримати в паперовому або електронному вигляді. Копія реєстраційного посвідчення прийде на вашу електронну адресу, якщо зробили про це позначку в заяві.

про резервування фіскального номера (ця довідка дійсна три дні). Ви її можете отримати в паперовому або електронному вигляді. Копія реєстраційного посвідчення прийде на вашу електронну адресу, якщо зробили про це позначку в заяві. Центр сервісного обслуговування своєю чергою з дня отримання інформації протягом трьох днів вводить РРО в експлуатацію та направляє до контрольного органу, де проводиться реєстрація РРО, акт введення в експлуатацію та довідку про опломбування РРО.

та направляє до контрольного органу, де проводиться реєстрація РРО, акт введення в експлуатацію та довідку про опломбування РРО. Після отримання документів в податковій проведуть реєстрацію РРО, внесуть дані в інформаційну систему ДФС і вам нададуть свідоцтво про реєстрацію РРО за формою № 3-РРО. Його також можна отримати на електронну пошту, якщо поставите відповідну позначку в заяві на реєстрацію. Дані про фіскальний номер касового апарату або фіскального реєстратора, ПІБ підприємця і дата реєстрації РРО публікуються на сайті ДФС.

нададуть свідоцтво про реєстрацію РРО за формою Його також можна отримати на електронну пошту, якщо поставите відповідну позначку в заяві на реєстрацію. Дані про фіскальний номер касового апарату або фіскального реєстратора, ПІБ підприємця і дата реєстрації РРО публікуються на сайті ДФС. На випадок, якщо рєєстратор зламався або на точці немає світла, використовують реєстрацію КОРО. Робити це не обов'язково, втім, якщо касовий апарат вийде з ладу, ви не маєте права а проводити розрахунки, поки його не полагодять або не встановлять резервний пристрій. У такому разі на реєстраційному посвідченні на касовий апарат напишуть: "Книга ОРО на цей РРО не реєструвалася".

Робити це не обов'язково, втім, якщо касовий апарат вийде з ладу, ви не маєте права а проводити розрахунки, поки його не полагодять або не встановлять резервний пристрій. У такому разі на реєстраційному посвідченні на касовий апарат напишуть: "Книга ОРО на цей РРО не реєструвалася". Після отримання свідоцтва про реєстрацію співробітник ЦСО встановлює апарат і підключає його до мережі інтернет й налаштовує його на друк фіскальних чеків та звітів.

Як скасувати реєстрацію РРО

Перед скасуванням реєстрації РРО потрібно розпломбувати в ЦСО, з яким у суб’єкта укладений договір про технічне обслуговування і ремонт.

Далі потрібно подати заяву до органу доходів і зборів за місцем реєстрації РРО про скасування його реєстрації за формою № 4-РРО. Разом з цим надати довідку про розпломбування РРО та повернути органу доходів і зборів реєстраційне посвідчення.

Упродовж п’яти календарних днів податкова підтвердить скасування реєстрації РРО та надасть підприємцеві довідку за формою № 6-РРО про те, що апарат знято з обліку.

Які штрафи погрожують підприємцям за ухилення від реєстрації РРО

Якщо підприємець ігнорує використання РРО, проводить через них не всі операції або не на всю суму покупки:

за перше порушення штраф 100% вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг);

за кожне наступне – 150% вказаної вартості.

Якщо підприємець не подає звітність – штраф 340 грн за кожен неподаний звіт.

Якщо на РРО відсутня або пошкоджена пломба, а в саму конструкцію чи програмне забезпечення пристрою внесені зміни, не передбачені виробником, – штраф 1700 грн.

Не видали чек покупцю. Размір штрафа — сума оплаченої покупцем покупки.

Реєстрація ПРРО

ПРРО – це програмний реєстратор розрахункових операцій. Його можна використовувати у смартфоні, планшеті або ноутбуці. Головна відмінність полягає в тому, що під час фіскалізації чека реєєстратор зв'язується через інтернет із сервером державної податкової служби (ДПС) і чеки зберігаються на сервері безпосередньо ДПС. Зазвичай, при використанні ПРРО продавець відправляє покупцю чек або його ідентифікатор на електронну пошту або в месенджер.

Фіскальні служби рекомендують застосовувати саме ПРРО, оскільки вважають, що таке рішення є найкращим варіантом для ФОП 2-4 груп. Хоча використовувати ПРРО можуть будь-які суб'єкти господарювання, зокрема і юридичні особи.

Порядок дій:

1. Перш ніж зареєструвати ПРРО вам потрібно отримати сертифікат електронного підпису. Це можна зробити:

у кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг (повний перелік за посиланням );

); в особистому кабінеті "Приват24" або у відділенні банку – для клієнтів ПриватБанку послуга безкоштовна;

у МВС і ДПС – безкоштовно.

2. Далі подайте заяву за формою № 1-ПРРО на фіскальний сервер через електронний кабінет платника податків або за допомогою спеціалізованого ПЗ "Єдине вікно подання електронної звітності".

Знайдіть запит “ Повiдомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язанi з оподаткуванням або через якi провадиться дiяльнiсть, форма № 20-ОПП ” та натисніть на нього

” та натисніть на нього Заповніть форму, під кожну колонку краще використовувати пам’ятку нижче форми – “ Тип об’єкта оподаткування ” – перейдіть за посиланням і завантажте .xls файл , в таблиці знайдіть ваш тип об’єкта і випишіть його число у форму. “ Ідентифікатор об’єкта оподаткування ” – це числове значення, яке складається з коду типу об’єкта оподаткування та внутрішнього ідентифікатора, прийнятого самим особою, складається з 5-ти знаків. “ Код за КОАТУУ ” – перейдіть за посиланням , і знайдіть ваш код за адресою реєстрації.



3. Далі потрібно зареєструвати віртуальну касу для точки продажів.

Перейдіть в кабінеті платника податків

Перейдіть у розділ “ Введення звітності ” та натисніть “ Створити “

” та натисніть “ “ Знайдіть запит “ Заява про реєстрацiю програмного реєстратора розрахункових операцiй (форма № 1-ПРРО) ” та натисніть на нього

” та натисніть на нього Заповніть форму. Не варто заповнювати лише розділ "фіскальний номер", оскільки податкова його присвоїть автоматично після успішної перевірки і реєстрації ПРРО.

4. Аби зареєструвати касира, спочатку потрібно отримати сертифікат. Це можна зробити через портал "Дія" за посиланням. Успішне отримання сертифіката дозволить з файлу викачати ідентифікатор ключа суб'єкта.

Виділяємо сертифікат на Windows формат сертифіката має бути *.cer, *.crt

Правою клавішею "мишки" переходимо до вибору команди "Відкрити" та підтверджуємо дію

та підтверджуємо дію У відкритому файлі сертифіката переходимо у вкладку “ Докладно ” і знаходимо поле з назвою “ Використання ключа “, значення якого відповідає “ Цифровий підпис, Незаперечність “.

” і знаходимо поле з назвою “ “, значення якого відповідає “ “. Якщо значення поля не відповідає зазначеним даним, необхідно вибрати інший сертифікат.

У разі відповідності у відкритому файлі сертифіката значення поля "Використання ключа" знаходимо та виділяємо рядок під назвою " Ідентифікатор ключа суб’єкта".

знаходимо та виділяємо рядок під назвою " При виборі поля " Ідентифікатор ключа суб’єкта" у нижчому вікні відображається набір літер та цифр.

у нижчому вікні відображається набір літер та цифр. Його і слід зазначити у даних графи 3 "Ідентифікатор ключа суб’єкта" при заповненні запиту “Повiдомлення про надання iнформацiї щодо квалiфiкованих/удосконалених сертифiкатiв вiдкритих ключiв, що застосовуються у ПРРО. Форма № 5-ПРРО“.

5. Далі реєструємо касира.

Перейдіть в кабінеті платника податків

Перейдіть у розділ “ Введення звітності ” та натисніть “ Створити “

” та натисніть “ “ Знайдіть запит “ Повiдомлення про надання iнформацiї щодо квалiфiкованих/удосконалених сертифiкатiв вiдкритих ключiв, якi застосовуються в ПРРО. Форма № 5-ПРРО ” та натисніть на нього

” та натисніть на нього Заповніть форму, у розділі "Ідентифікатор ключа суб’єкта" потрібно внести ідентифікатор, що було отримано у попередньому кроці.

Наступним кроком є підключення ПРРО. Це робиться вже за допомогою того софту, послугами якого ви користуєтеся. На сьогодні ринок пропонує десятки додатків, які допомагають підприємцям вести облік. НАйпопулярніші в Україні сьогодні "Просто Каса", Check Box, Смарт Каса, SkyService, Fondy тощо. Яким саме користуватися - обирає для себе кожен підприємець окремо, в залежності яким інтерфейсом йому зручніше користуватися. Тому подальші налаштування всередині ПРРО слід уточнювати вже у безпосередньо постачальників програмного реєстратора.

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