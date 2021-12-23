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У Миколаєві під час руху загорівся тролейбус (фото)

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У Миколаєві під час руху загорівся тролейбус (фото)

ГУ ДСНС у Миколаївській області

Водій викликав рятувальників.

У Миколаєві тролейбус, що рухався без пасажирів по вул. Озерній, загорівся.  Водій не зміг самостійно погасити полум’я.

Про це повідомили у ДСНС Миколаївської області.

Водій помітив з даху транспортного засобу дим й полум'я, зупинив його, від'єднав штанговий струмоприймач від джерела живлення та намагався загасити пожежу, але не зміг.

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На виклик прибули 12 вогнеборці.  Причина займання встановлюється. Під час пожежі минулося без травмованих та постраждалих.

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Нагадаємо, під Києвом згоріла маршрутка. Водій намагався гасити вогонь водою з відерця, бо не мав вогнегасника.

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