У Миколаєві під час руху загорівся тролейбус (фото)

У Миколаєві під час руху загорівся тролейбус (фото)

Водій викликав рятувальників.

У Миколаєві тролейбус, що рухався без пасажирів по вул. Озерній, загорівся. Водій не зміг самостійно погасити полум’я.

Про це повідомили у ДСНС Миколаївської області.

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Водій помітив з даху транспортного засобу дим й полум'я, зупинив його, від'єднав штанговий струмоприймач від джерела живлення та намагався загасити пожежу, але не зміг.

На виклик прибули 12 вогнеборці. Причина займання встановлюється. Під час пожежі минулося без травмованих та постраждалих.

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Нагадаємо, під Києвом згоріла маршрутка. Водій намагався гасити вогонь водою з відерця, бо не мав вогнегасника.

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