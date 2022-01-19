Сломал челюсть и нос: в Одесской области подрались маршрутчики

Сломал челюсть и нос: в Одесской области подрались маршрутчики

Конфликт между водителями произошел на конечной остановке.

В Одесской области водитель маршрутки №168 избил своего коллегу за то, что он не соблюдал интервал движения автобусов.

Об этом говорится в Едином реестре.

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Инцидент произошел в селе Крыжановка. Между двумя водителями, на конечной остановке, произошел конфликт. Мужчины обсуждали несоблюдение интервала движения транспорта.

Словесный конфликт перешел в драку. Тогда обвиняемый избил коллегу.

По данным следствия, пострадавший получил черепно-мозговую травму, а также у него была сломаны челюсть и нос.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Судья в свою очередь приговорил его к 1 году "условного" срока. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшему материальное и моральное возмещение в сумме 10155 гривен.

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Напомним, в Николаевской области пьяный водитель маршрутки возил пассажиров.

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