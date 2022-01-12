В Николаевской области пьяный водитель маршрутки возил пассажиров

Результат теста на содержание алкоголя показал 0,75 промилле.
В Николаевской области остановили маршрутку Volkswagen за нарушение правил дорожного движения, которое осуществляло перевозку пассажиров.
Об этом сообщили в патрульной полиции области.
В ходе проверки документов патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти осмотр на состояние опьянения. Результат теста составил 0,75 промилле, что почти в 4 раза превышает допустимую норму.
Патрульные составили в отношении него административные материалы по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП.
Напомним, в Полтаве на улице Европейской столкнулись автомобиль Toyota и микроавтобус "Рута-25". В результате аварии погиб 63-летний водитель легковушки.
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