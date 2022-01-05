В Харькове маршрутка насмерть сбила пешехода на переходе

В Харькове маршрутка насмерть сбила пешехода на переходе

На месте работает полиция

В Харькове на проспекте Московском возле железнодорожной станции «Лосево» водитель междугородной маршрутки сбил женщину на переходе, от полученных травм она скончалась.

Об этом говорится на официальном сайте местной полиции.

"5 января в 10:00 на проспекте Московском возле железнодорожной станции "Лосево" 55-летний водитель маршрутного автобуса "Богдан" сообщением "Харьков — Мариуполь" совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть пешеходным переходом", — отметили в ведомстве.

Правоохранители установили, что погибшая - 50-летняя харьковчанка, ее родственники также установлены.

Как только будут установлены все обстоятельства ДТП, решится вопрос об открытии уголовного производства.

А в Закарпатье водитель не заметил лежащего на дороге мужчину и переехал его, тот погиб в скорой.

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