В Харькове массово гибнут дикие утки: в чем причина (видео)

В Харькове массово гибнут дикие утки: в чем причина (видео)

Тела мертвых птиц обнаружили в мусороуловителе.

В Харькове река Уды снова оказалась в эпицентре внимания. На водоеме массово гибнут утки.

Об этом говорится в сюжете "Завтрака с 1+1".

В Харькове экоактивисты и небезразличные граждане летом почистили местную реку Уды. Оттуда выловили и убрали более 100 тонн бытового мусора. Также на реке установили мусороуловитель.

Недавно здесь обнаружили еще одну большую проблему – массово погибают дикие утки.

На днях экоактивист Артем Приходько опубликовал на своей странице в фейсбуке фото с погибшими утками которых принесло в мусороуловитель.

"На реке Уды обнаружены еще 3 погибших утки и 1 умирает на глазах. За 6 дней к мусорному уловителю приплыло 14 мертвых уток и неизвестно, сколько еще по реке плавает трупов", — написал активист.

По его словам, птицы отравились из-за загрязненной воды, в которой содержание аммония превышает нормы.

Харьковская река Уды снова в центре внимания: обнаружены сбросы неизвестных веществ

Напомним, что первый в Украине речной мусорный капкан был установлен в Харькове. Расположили его на реке возле поселка Бабаи, откуда летом вывезли более ста тонн хлама.

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