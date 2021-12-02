Волонтери встановили у Харкові перший в Україні річковий сміттєвий капкан

Прототип в Інтернеті побачив харківський екоактивіст

Перший в Україні річковий сміттєвий капкан встановили у Харкові. Розташували його на річці біля селища Бабаї, звідки влітку вивезли більше ста тонн непотребу.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

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На харківському заводі збирали сміттєвий капкана автори-аматори. За зварювальний апарат взявся ІТ-вець, який після роботи приходив на завод, де безкоштовно надали станки і метал. Двотонну конструкцію робили для річки Уди, що протікає через усю Харківщину. Влітку сотні волонтерів приїздили збирати накопичене десятиріччями сміття. Загалом тоді вивезли 110 тонн непотребу. «На середині річки була глибина 3,5-4 метри, ми проміряли, а коли були зарості острова, з баклажок почали рости дерева, рослини різні, ми могли просто ними переходити», – розповідає тодішній волонтер.

Саме на таких толоках з’явилася ідея сміттєвого капкану. Його прототип в Інтернеті побачив харківський екоактивіст Артем Приходько. Він і запропонував товаришам, з якими познайомився на толоці, зробити і поставити капкан для сміття. Лише за першу ніч, вони переконались, що конструкція діє.

Новини Харкова: у місті встановили перший в Україні річковий сміттєвий капкан

Сміття течією заносить у контейнер, а далі, вже чиста вода, спускається до греблі. Потім лише треба зібрати сміття у пакет і викинути у сміттєвоз. Жителі тутешнього селища Бабаї такій ініціативі раді і запевняють, що сміття у річку викидають не вони, а відпочивальники, що приїздять на пляж. А віднедавна цим питанням задалися і правоохоронці, за заявою активістів. Тепер у суді вони доводять причетність до забруднення і тутешньої колонії, яка розташована просто на березі річки.

«Не просто за день це все сталося. Роками накопичувалося і такий стан вийшов», - каже місцева мешканка Любов.

Тим часом ініціатори сподіваються, що сміттєвий капкан зробить річку чистішою. Якщо ідея спрацює, планують такі ставити і на інших річках.

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