Олена Кравець показала нове тату старшої доньки

Маша зробила татуювання, присвячене її хобі.

Акторка, зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець показала нове татуювання своєї старшої доньки.

На тілі 18-річної Марії, яка відсвяткувала повноліття у лютому, вже є зображення. Тепер вона вирішила прикрасити свою руку тату, яке пов'язане з її хобі – хореографією. Дівчина набила на зап’ясті напис "танцуй". Відповідним знімком Кравець поділилася у своїх Instagram-stories.

Донька Олени Кравець / instagram.com/lennykravets

"У будь-якій незрозумілій ситуації танцюй", – написала зірка.

Зауважимо, Маша займається хіп-хопом та інколи показує свої танці у фотоблогу.

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