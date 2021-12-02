16-річна донька Полякової у купальнику захопила ідеальною фігурою

Зірка поділилася знімком з відпочинку.

Донька співачки Олі Полякової, Маша, нещодавно разом з батьками та молодшою сестричкою відпочивала на Мальдівах.

Хоч сонячна відпустка вже й закінчилася, та різноманітні світлини ще ні. До слова, зірка опублікувала у своєму Instagram нове фото з Мальдівів. На знімку знаменитість позує у коричневому суцільному купальнику з тваринним принтом на тлі океану. На фото видно, що у Маші практично ідеальна фігура. Так, у неї гарні ніжки та плаский животик. Пляжне вбрання зірки вдало підкреслило її стрункість.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

До речі, це запримітила й Маша, адже підписала знімок так: "Я знайшла для себе ідеальний купальний".

Окрім того, чимало компліментів написали дівчині і її прихильники. Вони зазначили, що у Маші дуже струнка фігура. Також вони вкотре запримітили, наскільки зірка схожа на свою маму.

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