16-летняя дочь Поляковой в купальнике восхитила идеальной фигурой

Звезда поделилась снимком с отдыха.
Дочь певицы Оли Поляковой, Маша, недавно вместе с родителями и младшей сестренкой отдыхала на Мальдивах.
Хотя солнечный отпуск уже и закончился, но разнообразные фотографии еще нет. К слову, звезда опубликовала в своем Instagram новое фото из Мальдив. На снимке знаменитость позирует в коричневом купальнике с животным принтом на фоне океана. На фото видно, что у Маши практически идеальная фигура. У нее красивые ножки и плоский животик. Пляжный наряд звезды удачно подчеркнул ее стройность.
Кстати, это заметила и Маша, ведь подписала снимок так: "Я нашла для себя идеальный купальный".
Кроме того, много комплиментов написали девушке и ее поклонники. Они отметили, что у Маши очень стройная фигура. Также они еще раз заметили, насколько звезда похожа на свою маму.
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