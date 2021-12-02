16-летняя дочь Поляковой в купальнике восхитила идеальной фигурой

Звезда поделилась снимком с отдыха.

Дочь певицы Оли Поляковой, Маша, недавно вместе с родителями и младшей сестренкой отдыхала на Мальдивах.

Хотя солнечный отпуск уже и закончился, но разнообразные фотографии еще нет. К слову, звезда опубликовала в своем Instagram новое фото из Мальдив. На снимке знаменитость позирует в коричневом купальнике с животным принтом на фоне океана. На фото видно, что у Маши практически идеальная фигура. У нее красивые ножки и плоский животик. Пляжный наряд звезды удачно подчеркнул ее стройность.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Кстати, это заметила и Маша, ведь подписала снимок так: "Я нашла для себя идеальный купальный".

Кроме того, много комплиментов написали девушке и ее поклонники. Они отметили, что у Маши очень стройная фигура. Также они еще раз заметили, насколько звезда похожа на свою маму.

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