Чемпионская заруба в АПЛ: "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" с Зинченко одержали победы

Фавориты сумели не потерять очков в своих поединках.
В среду вечером, 1 декабря, состоялась часть матчей 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Главные фавориты нынешнего сезона - "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" - свои поединки выиграли.
- Лондонцы на выезде справились с "Уотфордом" - 2:1.
На 29-й минуте "аристократов" вывел вперед Мэйсон Маунт. В конце первого тайма "шершни" восстановили паритет - отличился Эммануэль Деннис.
Победу команде Томаса Тухеля принес гол Хакима Зиеша на 72-й минуте встречи.
- "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби в гостях разгромил "Эвертон" - 4:1.
В первом тайме "красные" создали себе комфортное преимущество мячами Джордана Хендерсона и Мохаммеда Салаха. "Ириски" на это ответили голом Демарая Грея.
После перерыва команда Юргена Клоппа забила еще дважды - Салах оформил дубль. еще один гол в свой актив записал Диогу Жота.
- "Сити" на поле соперника обыграл "Астон Виллу" (2:1), которой сейчас руководит Стивен Джеррард.
Голы Рубена Диаша и Бернарда Силвы еще до перерыва помогли "горожанам" сделать серьезную заявку на победу.
В начале второго тайма хозяева сократили отставание усилиями Олли Уоткинса, однако избежать поражения от действующего чемпиона АПЛ им не удалось.
Украинец Александр Зинченко провел весь матч в составе горожан на позиции левого защитника.
- После 14 туров "Челси" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 33 балла. Команду Тухеля преследуют Манчестер Сити (32 пункта) и Ливерпуль (31 очко). Далее следуют "Вест Хэм" (24) и "Арсенал" (23), имеющий игру в запасе.
- В следующих матчах Чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграет с "Вулверхэмптоном", "Челси" сразится с "Вест Хэмом", а "Сити" будет противостоять "Уотфорду".