Чемпионская заруба в АПЛ: "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" с Зинченко одержали победы

Чемпионская заруба в АПЛ: "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" с Зинченко одержали победы

Фавориты сумели не потерять очков в своих поединках.

В среду вечером, 1 декабря, состоялась часть матчей 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Главные фавориты нынешнего сезона - "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" - свои поединки выиграли.

Лондонцы на выезде справились с "Уотфордом" - 2:1 .

На 29-й минуте "аристократов" вывел вперед Мэйсон Маунт. В конце первого тайма "шершни" восстановили паритет - отличился Эммануэль Деннис.

Победу команде Томаса Тухеля принес гол Хакима Зиеша на 72-й минуте встречи.

"Ливерпуль" в мерсисайдском дерби в гостях разгромил "Эвертон" - 4:1 .

В первом тайме "красные" создали себе комфортное преимущество мячами Джордана Хендерсона и Мохаммеда Салаха. "Ириски" на это ответили голом Демарая Грея.

После перерыва команда Юргена Клоппа забила еще дважды - Салах оформил дубль. еще один гол в свой актив записал Диогу Жота.

"Сити" на поле соперника обыграл "Астон Виллу" ( 2:1 ), которой сейчас руководит Стивен Джеррард.

Голы Рубена Диаша и Бернарда Силвы еще до перерыва помогли "горожанам" сделать серьезную заявку на победу.

В начале второго тайма хозяева сократили отставание усилиями Олли Уоткинса, однако избежать поражения от действующего чемпиона АПЛ им не удалось.

Украинец Александр Зинченко провел весь матч в составе горожан на позиции левого защитника.