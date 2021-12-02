Елена Кравец показала новую тату старшей дочери

Маша сделала татуировку, посвященную ее хобби.

Актриса, звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец показала новую татуировку своей старшей дочери.

На теле 18-летней Марии, отпраздновавшей совершеннолетие в феврале, уже есть изображение. Теперь она решила украсить свою руку тату, связанную с ее хобби – хореографией. Девушка набила на запястье надпись "танцуй". Соответствующим снимком Кравец поделился в своих Instagram-stories.

Дочь Елены Кравец / instagram.com/lennykravets

"В любой непонятной ситуации танцуй", – написала звезда.

Заметим, Маша занимается хип-хопом и иногда показывает свои танцы в фотоблоге.

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