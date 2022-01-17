В Україні здорожчало сало: як змінилася ціна

В Україні здорожчало сало: як змінилася ціна

За рік вартість зросла на майже 26%.

На українських ринках та в магазинах зросла вартість сала.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, пише Аgrotimes.

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Протягом 2021 року середня споживча ціна на сало зросла на 25,9%. Якщо у січні 2021-го кілограм коштува 78,95 грн, то у грудні - 99,41 грн.

Експерти наголошують, що груднева ціна стала найвищою у 2021 році, а січнева – найнижчою.

Як повідомлялося, на українських ринках і в магазинах здорожчала свинина. Попит на свинину протягом новорічного тижня значно зріс. У супермаркетах і на ринках вартість кілограма м'яса коливається від 113 до 130 грн. Експерти наголошують, що протягом цього тижня вартість залишатиметься на такому ж рівні.

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