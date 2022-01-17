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В Украине подорожало сало: как изменилась цена

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В Украине подорожало сало: как изменилась цена

УНИАН

За год стоимость выросла почти на 26%.

На украинских рынках и магазинах выросла стоимость сала.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, пишет Аgrotimes.

В 2021 году средняя потребительская цена на сало выросла на 25,9%. Если в январе 2021-го килограмм стоил 78,95 грн, то в декабре — 99,41 грн.

Эксперты отмечают, что декабрьская цена стала самой высокой в 2021 году, а январская – самой низкой.

Как сообщалось, на украинских рынках и в магазинах подорожала свинина. Спрос на свинину в течение новогодней недели значительно вырос. В супермаркетах и рынках стоимость килограмма мяса колеблется от 113 до 130 грн. Эксперты отмечают, что в течение этой недели стоимость будет оставаться на таком же уровне.

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