В Украине подорожала свинина: какие цены

Спрос на продукт во время праздников возрос.
На украинских рынках и магазинах подорожала свинина.
Об этом сообщает издание "Обозреватель".
Спрос на свинину в течение новогодней недели значительно вырос. В супермаркетах и на рынках стоимость килограмма мяса составляет от 113 до 130 грн. Эксперты отмечают, что в течение этой недели стоимость будет оставаться на таком же уровне.
Кроме того, вырос спрос и на свиней убойных кондиций также выросли. Стоимость свинины живым весом составляет около 49,5-50 грн/кг.
Как сообщалось, после Нового года в Украине подорожали овощи : тенденция продолжается. Удорожание затронуло популярные среди украинцев овощи борщового набора, болгарский перец, помидоры, а также огурцы. Больше всего после Нового года подорожали огурцы. Если в декабре килограмм стоил около 50 грн, то с января – почти 73 грн.
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