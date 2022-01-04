Шведский автопроизводитель анонсировал новый гиперкар

Компания Koenigsegg показала на тизере новый гиперкар с уникальным дизайном.

Компания Koenigsegg показала первый тизер своего нового гиперкара. Судя по фото, дизайн будет немного напоминать модель CCX 2006 года – первый гиперкар Koenigsegg, в котором использовался двигатель собственной разработки.

Инженеры считают, что главная задача на 2022 год – повышение мощности автомобилей за счет более оптимизированной инженерии и правильного дизайна. Об этом автопроизводитель сообщил на своем сайте.

Небольшой задний диффузор – отсылка к модели Agera, а вот передний сплиттер очень напоминает CCR 2004 года. Конечно в Koenigsegg не меняют свои традиции, так что дизайн новинки имеет классическую форму "капли", немного изогнутое переднее стекло и плавные линии кузова. Но надо отметить, что при этом, силуэт автомобиля имеет индивидуальную форму, которая не похожа на другие модели. Все остальные характеристики шведы держат в секрете.

В компании на 2023 год запланирована премьера серийной версии Gemera. Она будет иметь гибридную установку на 2 литра с двумя турбинами и революционной системой FreeValve. Сам двигатель имеет мощность 608 лошадиных сил, а вот вся гибридная установка выдает уже серьезные 1727 "лошадей".

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