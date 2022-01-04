Шведський автовиробник анонсував новий гіперкар

Компанія Koenigsegg показала на тизері новітній гіперкар з унікальним дизайном.

Компанія Koenigsegg показала перший тизер свого новітнього гіперкара. Судячи з фото, дизайн нагадуватиме модель CCX 2006 року – перший гіперкар Koenigsegg, в якому використовувався двигун власної розробки.

Інженери вважають, що головна задача на 2022 рік – це підвищення потужності автомобілів за рахунок більш оптимізованої інженерії та правильного дизайну. Про це автовиробник повідомив на своєму сайті.

Невеличкий задній дифузор – відсилка до моделі Agera, а ось передній спліттер дуже нагадує CCR 2004 року. Звісно в Koenigsegg не змінюють свої традиціям, тож дизайн новинки має класичну форму “краплі”, трохи вигнуте переднє скло та плавні лінії кузова. Та треба зазначити, що при цьому всьому, силует автомобіля має індивідуальну форму, яка не схожа на інші моделі. Всі інші характеристики шведи тримають у таємниці.

В компанії на 2023 рік запланована прем’єра серійної версії Gemera. Вона матиме гібридну установку на 2 літри з двома турбінами та революціною системою FreeValve. Сам двигун має потужність 608 кінських сил, а ось вся гібридна установка видає вже серйозні 1727 “коней”.

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