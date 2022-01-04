Різдво – свято для всіх

Важко знайти людину, яка не любить Різдво – свято як веселе, так і таємниче, яке супроводжує безліч традицій і ритуалів.

Але мало хто знає, що воно, крім суто релігійного, має ще й велике психологічне значення. Озброївшись цими знаннями, можна багато в чому поліпшити своє життя.

Різдво – дитяче свято

Насамперед, Різдво – це дитяче свято. І не тільки тому, що воно безпосередньо пов'язане з народженням немовляти Ісуса, хоча це, звичайно, першорядне і найважливіше його значення. Сенс Різдва ще і в тому, що воно повертає нас не тільки до наших особистих витоків, а й до витоків всього нашого роду. Готуючись до свята – прибираючи в хаті, готуючи традиційні страви, збираючись до церкви – ми робимо те ж саме, що у всі віки робили наші предки.

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Винятком тут, мабуть, можуть бути тільки мами й татусі і дідусі з бабусями, основна частина життя яких припала на радянський час, коли, як відомо, релігійні свята, м'яко кажучи, не віталися. Втім, у багатьох родинах Різдво відзначали потайки, тож і цей родинний "ланцюжок" не варто списувати.

хоч би там що, а виконуючи всі ці нехитрі дії, ми – хто свідомо, а хто – підсвідомо – стаємо частиною свого роду, а значить, енергетично підживлюємося від нього, отримуємо нову життєву силу. Ну, а якщо врахувати, скільки у кожного з нас було предків і скільки сили вони за час існування роду накопичили, стає зрозуміло, що йдеться про дуже серйозні енергетичні запаси.

Пробачити всіх

Ще одна важлива річ, яку можна і потрібно зробити в Різдво, пробачити тих, хто навмисне чи мимоволі образив вас протягом попереднього року. Носити в душі образи – непосильний тягар, вони тягнуть нас вниз і не дають досягти успіху. Ритуал цей дуже простий: уявіть собі людину, на яку ображені, і подумки скажіть їй: "Я тебе пробачаю і – відпускаю!" Якщо побоюєтеся, що не згадаєте всіх, на завершення ритуалу вирішіть для себе, що пробачаєте і відпускаєте всіх. Вчинивши так з кожним, ви відчуєте, як легко стало у вас на душі, а через деякий час почнуть відбуватися приємні події у вашому житті.

Пробачити себе

Пробачивши інших, не забудьте відпустити гріхи і самим собі і полюбити себе, хоча це для багатьох з нас часто буває найважчим. Існує багато технік, що допомагають це зробити, вони описані в книжках із психології. Зазвичай, вони пропонують нам згадати, якими ми були в ранньому дитинстві – років, наприклад, у п'ять – і уявити собі зустріч із собою маленьким.

Психологи радять пожаліти дитину, яка досі існує всередині кожного з нас, сказати їй, як ви її любите і пробачаєте всі ті дурниці, які вона наробила протягом свого – і вашого! – життя. Завершуючи ритуал, потрібно уявити, що ваша внутрішня дитина зменшується у вас на очах доти, доки вона не поміститься у вас на долоні. Після цього візьміть і подумки помістіть її в своє серце. Якщо ж ви маєте потребу в любові іншої людини, так само подумки помістіть дитину в її серце, але це, як мовиться, вже зовсім інша історія.

За допомогу у розкритті теми дякуємо вчительці з багаторічною практикою, майстрині, що має стародавні енергетичні техніки і знання, пройшла навчання в Університеті "Єдності" в Індії, Діані Щербанській.

Олександра Волошина

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