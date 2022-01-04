Роман Сасанчин показав обличчя крихітної донечки

Дівчинка народилася 30 грудня.

Український співак, переможець "Голосу діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин та його дружина Іванна ніяк не можуть натішитися новим статусом батьків.

Як відомо, у подружжя 30 грудня 2021-го народився первісток, донька Елізабет. Молоді батьки настільки щасливі, що вирішили не приховувати малечу від сторонніх очей та поділитися своєю радістю з фанами.

instagram.com/sasanchyn_official

На закиди, що мовляв, дитину до хрестин краще не показувати, дружина Сасанчина зазначила, що вірити у забобони - це гріх, а донечка після свого народження вже перебуває під захистом Бога.

instagram.com/sasanchyn_official

А на звинувачення хейтерів, що молоді батьки піаряться на тому, що вже показують обличчя немовляти, Іванна відповіла, що якби вони хотіли на цьому піаритися, то б показали дитину значно пізніше, щоб витримати інтригу.

instagram.com/sasanchyn_official

Також Іванна поділилася, що зовсім скоро вони з Романом планують похрестити доньку і зараз молода мама підбирає їм familylook.

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