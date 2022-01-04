Роман Сасанчин показал лицо крошечной дочери

Девочка родилась 30 декабря.

Украинский певец, победитель "Голосу діти" и "Голос країни" Роман Сасанчин и его жена Иванна никак не могут насладиться новым статусом родителей.

Как известно, у супругов 30 декабря 2021 родился первенец, дочь Элизабет. Молодые родители настолько счастливы, что решили не скрывать малышку от посторонних глаз и поделиться своей радостью с фанами.

instagram.com/sasanchyn_official

На упреки фанов, мол, ребенка до крестин лучше не показывать, жена Сасанчина отметила, что верить в предрассудки это грех, а дочь после своего рождения уже находится под защитой Бога.

instagram.com/sasanchyn_official

А на обвинение хейтеров, что молодые родители пиарятся на том, что уже показывают лицо младенца, Иванна ответила, что если бы они хотели на этом пиариться, то показали бы ребенка значительно позже, чтобы выдержать интригу.

instagram.com/sasanchyn_official

Также Иванна поделилась, что совсем скоро они с Романом планируют покрестить дочь и сейчас молодая мама подбирает им familylook.

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