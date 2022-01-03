Жена Романа Сасанчина показала, что он подарил ей за дочь

Жена Романа Сасанчина показала, что он подарил ей за дочь

Молодую маму и малыша выписали из роддома.

Украинский певец, победитель "Голосу діти" и "Голосу країни" Роман Сасанчин сообщил, что его жену Иванну вместе с дочерью выписали из роддома.

Счастливый молодой отец поделился с поклонниками в Instagram фото с выписки и поблагодарил всех, кто все это время поддерживал их и переживал:

Жену Романа выписали из родильного / instagram.com/sasanchyn_official

"И все же хотим выразить огромную благодарность роддому в Тернополе за то, что несмотря на все сложности, которые были у нас с Иванкой, выполнили свою работу на самом высоком уровне. И, самое главное, сделали все для того, чтобы наш ребенок и Иванка приехали сегодня домой здоровыми и невероятно счастливыми", — написал Сасанчин.

Жену Романа выписали из родильного / instagram.com/sasanchyn_official

Жену Романа выписали из родильного / instagram.com/sasanchyn_official

Встречали семью близкие друзья с цветами и огромными розовыми шариками, едва уместившимися в машине.

instagram.com/annavi_i

В свою очередь жена исполнителя похвасталась подарком, который ей сделал муж за рождение дочери. Роман презентовал любимой подвеску с кулоном в виде матери с младенцем.

Роман порадовал жену подарком / instagram.com/annavi_i

Поклонники поздравили молодых родителей с пополнением и с тем, что все прошло хорошо: "какие вы красивые, поздравляю вас!", "Здоровье маме и дочери", "поздравляю! Но интересно, где же родители девушки и мама Романа".

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