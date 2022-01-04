В Украине предупредили об ухудшении погоды: когда и где прогнозируется

В западных регионах страны ожидаются дожди и местами мокрый снег.
В Украине синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Ожидаются порывы сильного ветра.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
4 января в западных и восточных областях прогнозируются порывы ветра до 20, а в Карпатах — до 28 метров в секунду.
Отметим, что 4 января в Карпатах, а также в западных регионах страны ожидаются дожди и местами — мокрый снег.
"Температура ночью 0—5 градусов тепла, на северо-востоке и в Карпатах 1—6 градусов мороза. Днем 3—8 тепла, на юге Одесской области до 11”, — рассказали в пресс-службе "Укргидрометцентра".
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