В Украине предупредили об ухудшении погоды: когда и где прогнозируется

В Украине предупредили об ухудшении погоды: когда и где прогнозируется

В западных регионах страны ожидаются дожди и местами мокрый снег.

В Украине синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Ожидаются порывы сильного ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

4 января в западных и восточных областях прогнозируются порывы ветра до 20, а в Карпатах — до 28 метров в секунду.

Отметим, что 4 января в Карпатах, а также в западных регионах страны ожидаются дожди и местами — мокрый снег.

"Температура ночью 0—5 градусов тепла, на северо-востоке и в Карпатах 1—6 градусов мороза. Днем 3—8 тепла, на юге Одесской области до 11”, — рассказали в пресс-службе "Укргидрометцентра".

Читайте также: