Народные приметы, обряды и обычаи 4 января 2022

Зимой лес без ветра шумит – быть метелью.

4 января церковь и верующие великомученицы Анастасии Узорешительницы, мучеников Хрисогона, Феодотии, Евода и других, новомученика Бориса Талантова. Продолжается Рождественский пост.

4 января: народные традиции

В народе говорили: "Скоро Настя на помосте пригласит три праздника в гости". Действительно, через три дня придут самые большие рождественско-новогодние праздники. Следовательно, почти в течение двух недель (с 7 по 19 января) люди громко праздновали фестивали, то есть праздники. Вот почему Анастасии сельчане пытались запастись соответствующими припасами — наколоть дров, нарезать сечки и т.д. Потому и говорилось: "До Насти точи снасти, а после Насти похорони во двор снасти!".

4 января: украинские народные приметы

Если днем домашняя птица отсиживается в курятнике – непременно увеличится мороз. Зимой лес без ветра шумит – быть метелью. Зимняя дубрава почернела – наступит оттепель с ветром. Если в ясный день появляется лапатый и иголистый иней — жди резкого похолодания и вьюги; если ночью был иней – снег днем не будет идти.

4 января: церковный праздник

Анастасия Узорешительница, Агия (Айя) Анастасия Фармаколитрия – святая, христианская великомученица IV века. Приняла мученическую кончину 304 года в Сирмиуме (ныне Сремская-Митровица в Сербии) во время «великого гонения» на христиан при императоре Диоклетиане. Поэтому называется Анастасией Сирмийской. В традиции Русской православной церкви она известна как Анастасия Узорешительница, потому что облегчала страдание узников-христиан.

Также читайте Гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака по картам Таро.

В народной традиции восточных славян считалось, что праздники помогают освобождаться от беременности.

4 января: что нельзя делать

прокалывать уши;

ходить по дому босиком;

нельзя вязать.

4 января: что следует делать

Беременных женщин в этот день по народному обычаю кормили кашей. Также в этот день наблюдали за природой – много сосулек на крыше дома.

Погода в Украине: почти во всех областях синоптики прогнозируют плюсовую погоду