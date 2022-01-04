Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 января

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 января

Больше всего больных прибавилось в Киеве – 364.

В Украине по состоянию на утро вторника, 3 января, зафиксировано 1746 новых случаев коронавируса. За сутки от COVID-19 умерло 135 человек. Выздоровели 3629 пациентов. За сутки вакцинировано 36289 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в регионах:

г. Киев – 364;

Винницкая область – 64;

Волынская область – 26;

Днепропетровская область – 108;

Донецкая область – 124;

Житомирская область – 17;

Закарпатская область – 51;

Запорожская область – 17;

Ивано-Франковская область – 34;

Киевская область – 108;

Кировоградская область – 43;

Луганская область – 28;

Львовская область – 85;

Николаевская область – 20;

Одесская область – 83;

Полтавская область – 129;

Ровенская область – 33;

Сумская область – 37;

Тернопольская область – 46;

Харьковская область – 141;

Херсонская область – 16;

Хмельницкая область – 8;

Черкасская область – 85;

Черновицкая область – 61;

Черниговская область – 18.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 678 088 человек;

выздоровело – 3 483 354 человека;

летальных исходов – 96 436.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 3 января 2022 было зафиксировано 1 804 случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 114 человек, 2 537 пациентов выздоровели, госпитализировано 1 168 человек.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.