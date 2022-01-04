Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 января

Больше всего больных прибавилось в Киеве – 364.
В Украине по состоянию на утро вторника, 3 января, зафиксировано 1746 новых случаев коронавируса. За сутки от COVID-19 умерло 135 человек. Выздоровели 3629 пациентов. За сутки вакцинировано 36289 украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Ситуация в регионах:
- г. Киев – 364;
- Винницкая область – 64;
- Волынская область – 26;
- Днепропетровская область – 108;
- Донецкая область – 124;
- Житомирская область – 17;
- Закарпатская область – 51;
- Запорожская область – 17;
- Ивано-Франковская область – 34;
- Киевская область – 108;
- Кировоградская область – 43;
- Луганская область – 28;
- Львовская область – 85;
- Николаевская область – 20;
- Одесская область – 83;
- Полтавская область – 129;
- Ровенская область – 33;
- Сумская область – 37;
- Тернопольская область – 46;
- Харьковская область – 141;
- Херсонская область – 16;
- Хмельницкая область – 8;
- Черкасская область – 85;
- Черновицкая область – 61;
- Черниговская область – 18.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 678 088 человек;
- выздоровело – 3 483 354 человека;
- летальных исходов – 96 436.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 3 января 2022 было зафиксировано 1 804 случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 114 человек, 2 537 пациентов выздоровели, госпитализировано 1 168 человек.
Читайте также:
- В Бразилии зафиксировали первые случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом: что известно
- В Минздраве спрогнозировали, когда штамм "Омикрон" охватит всю Украину
- "Розовый глаз", выпадение волос, головные боли: нетипичные симптомы "Омикрона", на которые стоит обращать внимание
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.