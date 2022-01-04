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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 января

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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 января

Associated Press

Больше всего больных прибавилось в Киеве – 364.

В Украине по состоянию на утро вторника, 3 января, зафиксировано 1746 новых случаев коронавируса. За сутки от COVID-19 умерло 135 человек. Выздоровели 3629 пациентов. За сутки вакцинировано 36289 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в регионах:

  • г. Киев – 364;
  • Винницкая область – 64;
  • Волынская область – 26;
  • Днепропетровская область – 108;
  • Донецкая область – 124;
  • Житомирская область – 17;
  • Закарпатская область – 51;
  • Запорожская область – 17;
  • Ивано-Франковская область – 34;
  • Киевская область – 108;
  • Кировоградская область – 43;
  • Луганская область – 28;
  • Львовская область – 85;
  • Николаевская область – 20;
  • Одесская область – 83;
  • Полтавская область – 129;
  • Ровенская область – 33;
  • Сумская область – 37;
  • Тернопольская область – 46;
  • Харьковская область – 141;
  • Херсонская область – 16;
  • Хмельницкая область – 8;
  • Черкасская область – 85;
  • Черновицкая область – 61;
  • Черниговская область – 18.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 678 088 человек;
  • выздоровело – 3 483 354 человека;
  • летальных исходов – 96 436.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 3 января 2022 было зафиксировано 1 804 случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 114 человек, 2 537 пациентов выздоровели, госпитализировано 1 168 человек.

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