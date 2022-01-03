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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 января

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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 января

Associated Press

Жертвами COVID-19 за минувшие сутки стали 114 человек.

В Украине по состоянию на утро 3 января 2022 зафиксировано 1 804 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 114  человек, 2 537 пациентов выздоровели, госпитализировано 1 168 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 676 342 человека;
  • выздоровели – 3 479 725 человек;
  • летальных исходов – 96 301;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 824 014.

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу –   4 063 человека, бустерную дозу –   5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.

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