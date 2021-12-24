Пятна по всему телу: в США родилась девочка с редким заболеванием

Ребенок имеет пигментацию кожи.
В США родилась девочка по имени Джире с необычными пятнами по всему телу.
Об этом сообщает The Mirror.
Когда девочка родилась, врачи говорили, что у нее пигментация кожи. Но позже выяснилось, что у Джире редкое заболевание – врожденный меланоцитарный невус. И хотя это не создает прямой угрозы жизни, такая болезнь может спровоцировать рак кожи.
Мать ребенка вспомнила, что ее муж стал первым, кто увидел малку после родов. Он сразу спросил: "Что у нее на лице?"
Следует отметить, что врожденный меланоцитарный невус диагностирован менее чем у 1% малышей в мире.
Напомним, язык мальчика из канадского города Торонто стал ярко-желтым из-за редкого аутоиммунного заболевания.
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