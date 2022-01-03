Астролог назвал самые креативные знаки Зодиака

Креативный подход к жизни – как профессиональной, так и личной – значительно ее облегчает и улучшает ее качество.

Правда, далеко не всем дано его проявить: так, если одним доступны взлеты творческой мысли, другие предпочитают все решать давно освоенным – квадратно-гнездовым – способом. Астролог Людмила Булгакова назвала самые креативные знаки Зодиака.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи по праву занимают первое место в рейтинге самых креативных знаков зодиакального круга – из любой ситуации они находят настолько удивительный и неожиданный выход, что окружающие только руками разводят: им бы такое никогда в голову не пришло. Представителям знака необходимо выбирать творческие профессии, там они могут по-настоящему развернуться, не только создав настоящие произведения искусства, но и стать родоначальником нового направления в данной отрасли.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы обязаны креативными способностями заложенной в их природе двойственности: когда идея одной направленности накладывается на другую, порой противоположную, получается нечто удивительное и уникальное. Зная эту особенность представителей знака, начальство часто поручает им разработку направлений, требующих нового – неожиданного – подхода, ну а если они берутся за какую-то работу самостоятельно, можно не сомневаться: такого точно никто не придумает.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы лучше всех ориентируются в прекрасном, поэтому им, как говорится, сам бог велел руководствоваться своими знаниями и ощущениями в решении любых вопросов – от бытовых до профессиональных, особенно если их работа так или иначе связана с искусством. Так, никто не может сравниться с представителями знака в вопросах украшения интерьера: они уверены, что их должны окружать только изысканные вещи, создающие такую же, прекрасную и неповторимую, атмосферу, да и на работе в этом смысле мало кто может с ними сравниться.

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