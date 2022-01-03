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Астрологический прогноз на 3 января

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Астрологический прогноз на 3 января

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: энергию, которую принесет с собой этот день, нужно использовать исключительно в мирных целях. Важно быть осторожными не только со словами, но и с мыслями: они будут мгновенно материализовываться. 

Символ дня: снежный барс. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Число дня: 3. 

Цвет дня: желтый, оранжевый. 

Камни дня: рубин, авантюрин. 

За какую часть тела отвечает: затылок. 

Болезни дня: серьезная физическая нагрузка чревата травмами, поэтому нужно от нее отказаться. 

Афоризм дня: "В любой загадке таится энергия, и тот, кто ищет ответ, этой энергией питается" (Джон Фаулз). 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: важно контролировать каждое свое слово – неосторожное высказывание может больно ранить любимого человека. 

Мистика дня: можно делать талисманы и обереги из лекарственных трав. 

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию – это может оказаться опасным и привести к непредсказуемым последствиям. 

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