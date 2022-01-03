Астрологический прогноз на 3 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергию, которую принесет с собой этот день, нужно использовать исключительно в мирных целях. Важно быть осторожными не только со словами, но и с мыслями: они будут мгновенно материализовываться.

Символ дня: снежный барс.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 3.

Цвет дня: желтый, оранжевый.

Камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: затылок.

Болезни дня: серьезная физическая нагрузка чревата травмами, поэтому нужно от нее отказаться.

Афоризм дня: "В любой загадке таится энергия, и тот, кто ищет ответ, этой энергией питается" (Джон Фаулз).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: важно контролировать каждое свое слово – неосторожное высказывание может больно ранить любимого человека.

Мистика дня: можно делать талисманы и обереги из лекарственных трав.

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию – это может оказаться опасным и привести к непредсказуемым последствиям.

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