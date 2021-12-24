Любовный гороскоп на январь 2022 года

Любовная сфера в январе 2022, во многом схожа с ситуациями декабря 2021. То, что началось в отношениях в конце 2021 года, в первой половине января обретет конкретику.

Дальнейший процесс развивается в зависимости от ситуаций в окружающей среде, а также от приоритетов партнеров и их родственников. Внимательно отнеситесь к новым предложениям и знакомствам – не очаровыйтесь, чтобы потом не разочаровываться. Если же вы в отношениях уже давно, но до сих пор нет определенности, то в январе "долгоиграющая" связь, наконец, может перерасти в серьезные отношения. Прояснится ситуация в семейной жизни, наступит освобождение от некого груза.

С 14 января Меркурий становится ретроградным на 21 день, Венера все еще в ретроградном движении (до 31 января) - это отразится на сфере взаимоотношений. Во второй половине месяца романтические связи и любовные дела будут проявлены в очень вялотекущем режиме и темпе. Но для семейных дел, давно устоявшихся взаимоотношений, период благоприятный, по крайней мере - вполне спокойный.

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ОВЕН

Год начинается с интересных событий, любовных приключений и страстных выяснений взаимоотношений, особенно с бывшими любимыми или брачными партнерами. Вы активны в общении, в утверждении собственного мнения и выражении своих интересов, поэтому ваши семейные и любовные отношения приобретают иную окраску. Любовь и страсть, шквал эмоций и ревность – все это подталкивает вас к принятию кардинальных решений. Избегайте конфликтов и претензий к партнеру, не сжигайте мосты – все, что происходит в январе, впоследствии, может быть пересмотрено и переоценено. Энергии у вас в избытке, но далеко не все могут выдержать ваш возросший потенциал.

ТЕЛЕЦ

Благодаря романтическому партнеру, супругу или просто человеку, с которым у вас взаимная симпатия, вы можете укрепить свое положение в обществе или продвинуться в карьере. В течение месяца удается решить множество социальных вопросов, обратившись за помощью к представителям противоположного пола. Вы получите истинное удовлетворение и положительные результаты от неформальных встреч с коллегами или деловыми партнерами. На одном из таких мероприятий, вполне возможно, вы иначе посмотрите на человека, с которым уже давно работаете, но ранее не ощущали с ним чувственную связь.

БЛИЗНЕЦЫ

Если вы ищете любовь - обратите свою активность и предприимчивость в этом направлении, особенно в первой половине января. Планетарные энергии благоприятствуют вам в романтической сфере, помогут решить сложные семейные вопросы и найти выход из запутанных ситуаций. На вас обращают внимание представители противоположного пола, поэтому старайтесь каждый день быть среди людей и выглядеть отлично. Займитесь спортом или активным отдыхом с членами семьи или любимым человеком, играйте с детьми, развивайте их. И вы почувствуете, как крепнут и раскрывают новые грани ваши отношения.

РАК

Сведите к минимуму возможность возникновения противоречий в личных отношениях. Чтобы сохранить гармонию в семье, в романтической сфере, придется часто уступать, ставить интересы партнера на первый план. Однако, вы наоборот, от этого получите гораздо больше пользы, чем если бы "гнули свою линию". Полнолуние в Раке 18 января, будет для вас переломным - существующие ситуации обязательно улучшатся. Третья декада месяца для вас благоприятна – вы сможете найти поддержку в лице представителей противоположного пола, понимание со стороны супруга или симпатичного вам человека.

ЛЕВ

Месяц развлечений, приятных встреч, романтического общения. Завязываются новые интересные знакомства, появляются новые увлечения, в основном основанные лишь на физическом притяжении. Активизируются любовные отношения из прошлого, которые могут поменять ваши планы и стать причиной серьезных жизненных перемен. Недоразумения и мелкие размолвки с партнером исчезают без следа и последствий для ваших отношений. Хороший период для возобновления давних и дорогих вам связей, также месяц подходит для совместных проектов, взаимодействия с целью создания семейного бизнеса.

ДЕВА

Первая половина января наполнена позитивом, проясняются ситуации, которые давно не давали вам покоя. Давние конфликтность в семье и в отношениях с любимым человеком трансформируются в активную совместную работу и страстные взаимоотношения. Поднимаются вопросы, связанные с домом, местом проживания или покупкой-продажей недвижимости. Усиление умственной деятельности поможет вам в контактах, вы легко привлекаете внимание противоположного пола, проявляя свою изобретательность. Вторая половина января подходит для обсуждения назревших проблем в отношениях, обмена мнениями и составления семейных планов.

ВЕСЫ

Январь для вас окажется непростым, но в большей степени из-за своей неуверенности, сомнений, подозрений. Чтобы свести к минимуму возможные неприятности, делайте то, что приносит удовольствие, и будьте с теми, кто гармонизирует вас. Не бойтесь разрывать токсичные связи – уже в скором времени, их место займет нужный вам партнер. Уже с конца января ваш жизнь станет ярче, отношения гармоничнее, а былые драматические ситуации сменятся счастливыми событиями. Если вы устали от одиночества, хотите романтики, душевных разговоров, семейных мероприятий – уже скоро в вашей жизни это появится.

СКОРПИОН

Ситуации в личных отношениях, начавшиеся в этом месяце, будут решаться долго, запасайтесь терпением. Высвечиваются самые болезненные аспекты личной жизни, тайные отношения могут стать достоянием общественности. Месяц можно также использовать для анализа своих привязанностей и чувств, существующих взаимоотношений. В это время вы легко определяете мотивы партнера, правильно оцениваете его отношение к вам и свои чувства по отношению к нему. Может быть поставлена финальная точка в некоторых вопросах, например, закончится связь с человеком, которая больше опустошала, чем наполняла позитивом.

СТРЕЛЕЦ

Для вас январь – время искушений, появляется склонность к любовным авантюрам, сиюминутным увлечениям. В целом, месяц удачный для вас – радости от общения с любимыми и членами семьи гораздо больше, чем тревог и недоразумений. Этот время вы можете с успехом использовать для гармонизации отношений с противоположным полом, для установления мира и согласия в семье или в парных отношениях. Хороший период для помолвки и выражения своих чувств и привязанностей. Если вы планировали расширение семьи и давно хотите ребенка – январь идеально подходит для начала этого процесса.

КОЗЕРОГ

Прекрасные отношения в семье, с детьми и домочадцами, родными и близкими. Долгосрочные существующие отношения выходят на новый, более качественный уровень своего развития. Однако если вы в отношениях недавно, то могут появиться сложности, вплоть до расставания. Январь - это время зрелого подхода к отношениям, когда ваши эмоции выстраиваются в соответствии с логикой. Разрушаются все ложные представления о любви, об образе идеального партнера. Могут появиться сожаления о прошлых отношениях, не исключено, что появится шанс их вернуть или же расставить все точки над "і".

ВОДОЛЕЙ

В первой половине января общение с детьми или возлюбленными доставит вам чувственное и интеллектуальное удовольствие. В этот период можно разрешить споры или разногласия с любимым человеком или супругом путем переговоров. Хорошее время для романтической поездки, дальних путешествий, участия в различных мероприятиях. Подходящий период для перемены места жительства, переезда. Во второй половине месяца могут возникнуть сложности в отношениях с близкими людьми, в основном, из-за денежных вопросов. Вы можете подготовиться к этому периоду заранее, обсудить возможные разногласия и найти компромиссное решение без ущерба для отношений.

РЫБЫ

Благоприятное начало года, особенно для любовной сферы, что обеспечит положительный заряд на длительный период. Это время гармонизации отношений в семье и в отношениях с любимым человеком. Вас тянет к близким, вам легче с ними ладить. В ответ вы получаете благодарность, любовь и позитив. Женщины могут рассчитывать на выгоду от отношений с мужчинами в виде подарков и других приятных вещей. В январе вам многое удается, поэтому и в личной жизни вы ощутите счастье и умиротворение. Благоприятные дни для объяснений, помолвки, для семейных вечеров и торжеств, планирования рождения ребенка.

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