Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 6 января

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 6 января

За последние сутки количество больных возросло более чем на 6,5 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 6 января 2022 зафиксировано 6 632 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 187 человек, 9 121 пациент выздоровел.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 028 человек, а 104 844 человека вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 689 291 человек;

поправилось – 3 500 914 человек;

летальных исходов – 96 896;

проведено ПЦР-тестов – 16 898 750.

С начала вакцинальной кампании привито 14 778 321 человека, из них получили первую дозу – 14 78 319 человек, получили две дозы – 13 905 862 человека, получили дополнительную дозу – 5 399 человек, бустерную дозу – 11 596 человек. Всего проведено 28 701 176 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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