Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 6 січня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 6 січня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 6,5 тисячі.

В Україні станом на ранок 6 січня 2022 року зафіксовано 6 632 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 187 людей, 9 121 пацієнт одужав.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 028 осіб, а 104 844 людини вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 689 291 особа;

одужало – 3 500 914 осіб;

летальних випадків – 96 896;

проведено ПЛР-тестувань – 16 898 750.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу – 14 78 319 людей, отримали дві дози – 13 905 862 людини, отримали додаткову дозу – 5 399 людей, бустерну дозу – 11 596 людей. Загалом проведено 28 701 176 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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