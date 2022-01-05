4 січня 2021 року у Туреччині розробляють новий експрес-тест на коронавірус

Що ми знаємо про штами коронавірусу: перелік і характеристики

Що ми знаємо про штами коронавірусу: перелік і характеристики

Коронавіруси є великою родиною вірусів, якими можуть заражатися як люди, так і тварини. Віруси мутують та еволюціонують, щоб стати більш заразними.

Вже описані випадки повторного зараження, коли людина, яка одужала, хворіла знову, зустрівшись з іншою версією тієї ж інфекції. Ба більше, недуг в такому випадку може протікати навіть важче.

Цей висновок наведено у дослідженні вчених з лікарні Х'юстона Чиказького університету, Аргоннської національної лабораторії та Техаського університету в Остіні. Його було опубліковано ще у розпал пандемії – у вересні 2020 року.

А 4 січня 2022 року зафіксовано 12 інфікованих людей новим штамом коронавірусу, який отримав назву IHU. Про нього заявили на півдні Франції.

Наразі очікується поява штаму IHUSNIM.

Тож, скільки варіантів коронавірусу вже відомо і чи буде кінець цьому переліку?

Що таке коронавірус SARS-CoV-2

Кожен вірус має свій геном – унікальну специфічну послідовність ДНК або РНК.

Геном SARS-CoV-2 - це довга послідовність РНК. Порядок може змінюватися: при складанні кожної нової копії вірусу в будь-якій з цих ланок може статися помилка – заміна одного нуклеотиду іншим, – і в результаті трохи зміниться код всього ланцюжка.

У кожному новому "господарі" геном вірусу буде іншим, незначно, але це дозволить встановити зв'язок між інфікованими або простежити шлях, який пройшов сам вірус.

Використовуючи слово "штам", вчені кажуть про генетично відмінну гілку вірусу, що відрізняється однією або декількома мутаціями від свого "батька". Різниця може становити лише частку відсотка від усього геному, але кожна нова послідовність РНК започаткувує нову гілку вірусу, тобто новому штаму.

Коронавірус SARS-CoV-2 спричиняє хворобу COVID-19 і має декілька примітних варіантів, які наразі є особливо важливими.

Які штами коронавірусу відомі

Основних штамів нового коронавірусу, що викликають занепокоєння медиків на даний момент, вісім. Улітку 2021 року у Всесвітній організації охорони здоров'я вирішили позначати штами коронавірусу літерами грецького алфавіту, а не використати назви країн, де їх було виявлено. Все почалося зі штаму L – саме його виявили у китайському Ухані у грудні 2019 року. Однак тепер він поступово зникає.

Інші штами розподілені у світі неоднорідно: на кожному континенті найбільш поширене, зазвичай, трохи більше двох основних варіацій. Їхнє поширення можна спостерігати на складеній вченими інтерактивній карті Nextstrain, де і відстежують мутації вірусу.

Які штами коронавірусу відомі і поширюються

Штам "Альфа" – B.1.1.7 ("кентський" або "британський" штам)

Вперше варіант коронавірусу виявили у Британії у жовтні 2020 року. Він розповсюдився вже на понад 50 країн.

Серед найпоширеніших симптомів британського штаму виділяють:

кашель,

сильну втому,

біль у горлі та м'язах,

втрата нюху та смаку зустрічається рідко

Крім того, штам "Альфа" порівняно з китайським варіантом швидше поширюється.

Штам "Бета" – B.1.351

Коронавіус вперше був виявлений у ПАР у травні 2020 року.

Серед усіх відомих штамів, варіант "Бета" вважають найменш заразним, втім він все одно поширюється швидше за звичайний коронавірус. Цей варіант коронавірусу був виявлений у щонайменше 146 країнах.

Цей варіант коронавірусу є більш небезпечним для життя, ніж інші штами.

Штам "Гамма" – B.1.1.28 (P.1)

Варіант вперше був виявлений в Бразилії у листопаді 2020 року

"Гамму" вважають більш заразним, ніж варіанти "Альфа" та "Бета". Наразі він поширений у 103 країнах.

Вирізняється серед інших штамів підвищеним ризиком повторного захворювання.

В середньому "Гамма"-штам призводить до смерті на 50% частіше, ніж звичайний коронавірус.

Штамп "Дельта" – B.1.617.2

Варіант "Дельта" був вперше виявлений у жовтні 2020 року в Індії, тому його спочатку називали індійським штамом. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) класифікувала його як "тривожну мутацію", поряд з "Альфою", "Бетою" та "Гаммою".

Найпоширеніші симптоми COVID-19, викликані штамом – це головний біль, біль у горлі, нежить та лихоманка. Інфіковані люди помилково вважали симптоми зараження сильною застудою і не усвідомлювати, що їм потрібно самоізолюватися.

Про більш традиційні симптоми COVID-19, такі як кашель та втрата нюху, пацієнти згадували набагато рідше. За даними лікарів Індії, люди, інфіковані штамом "Дельта", частіше страждають від втрати слуху, сильного болю в животі та нудоти.

Люди, у яких було підтверджено інфікування штамом "Дельта", повідомляли про інші симптоми:

сухість у роті

втрата апетиту

болі в суглобах.

У більшості випадків пацієнтів частіше госпіталізували, вони потребували лікування киснем та страждали від розвитку ускладнень.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликає повністю вакцинованих людей продовжувати носити захисні маски та дотримуватись інших заходів безпеки, пов’язаних з пандемією COVID-19.

Різновид штаму "Дельта" – AY.4.2

У жовтні 2021-го у Росії виявили перші випадки зараження різновидом штаму "Дельта" – AY.4.2.

Медики заявляли, що новий тоді варіант може бути на 10% заразнішим, але при цьому не викликатиме тяжчого захворювання, а вакцини проти нього залишаться ефективними.

За інформацією ВООЗ, "Дельта" остаточно витіснив решту штамів і став домінуючим у світі.

Еволюція коронавірусу, зокрема й самого штаму "Дельта", продовжується дотепер.

"Дельта Плюс"

Наприкінці червня 2021 року з'явився "Дельта Plus", що відрізняється від "Дельти" мутацією S-білка K417N, яка була також у варіанті коронавірусу з ПАР.

У квітні у Великій Британії виявили ще один генетичний варіант коронавірусу AY.4.2, а до кінця вересня на нього припадало вже близько 6% зразків.

15 жовтня Департамент охорони здоров'я Британії включив AY.4.2 до списку моніторингу. AY.4.2 несе дві мутації в гені S-білка - Y145H та A222V. Поки не можна точно сказати, наскільки заразнішим і летальнішим є новий варіант, у цій галузі зараз проводяться дослідження. При цьому обидві мутації вже зустрічалися і раніше у різних лініях вірусу, але великого поширення ці лінії не набули.

Штам "Омікрон" з Південної Африки

Наприкінці листопада 2021 року з'являється новий штам коронавірусу, який сильно відрізняється від попередніх.

Лише за кілька тижнів графік щоденних заражень коронавірусу у ПАР встиг спочатку різко підскочити, спровокувавши чергове посилення карантину у європейських країнах, США, Канаді, а потім так само різко та несподівано пішов на спад.

За попередніми даними вчених, висока заразність "Омікрона" підтвердилися.

Зараження здебільшого протікає легше, ніж у випадку з "Дельтою", і пацієнтам значно рідше потрібна професійна допомога медиків.

ВООЗ дізналася про новий варіант коронавірусу 24 листопада від влади Південної Африки, де на той час уже протягом двох з лишком тижнів спостерігалося впевнене зростання захворюваності на коронавірус.

Того ж дня ВООЗ взяла під посилене спостереження варіант B.1.1.529 (саме під такою назвою "Омікрон" був відомий до того, як отримав власне ім'я).

"Омікрон" значно відрізняється від попередніх варіантів: у його геномі вчені нарахували 50 мутацій, кожна з яких може вплинути на набір білків, що виробляються, а отже, і на властивості вірусу.

Тим часом кількість заражених "Омікроном" стрімко зростає, і в багатьох країнах він швидко став домінуючим варіантом.

Незабаром дослідження, в основному південноафриканських пацієнтів, підтвердили, що "Омікрон" поширюється з небаченою для "Дельти" швидкістю, подвоюючи кількість інфікованих кожні три-чотири дні - попри всі обмежувальні заходи.

Паралельно вченим із Гонконгу вдалося знайти й причину підвищеної заразності – чи, швидше, одну із причин. Виявилося, що у верхніх дихальних шляхах (саме туди вірус потрапляє спочатку) "Омікрон" розмножується в 70 разів швидше за "Дельту" - і, відповідно, набагато простіше заражає оточуючих.

Чим відрізняється "Омікрон" від "Дельти"

"Омікрон" вдвічі заразніший, ніж "Дельта" і здатен у вісім разів збільшити реінфекцію.

"Омікрон" знижує ефективність вакцини Pfizer від госпіталізації після двох доз до 70%.

Новий варіант B.1.640.2 – IHU

Вчені з Інституту інфекційних захворювань у Марселі виявили новий штам коронавірусу. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому на медичному порталі MedRxiv.

Найімовірніше, новий штам, що отримав назву B.1.640.2, з'явився у Камеруні. Вперше його виявили у листопаді 2021 року. За інформацією дослідників, новий варіант COVID-19 містить у собі понад 40 мутацій. Даних про його рівень загрози чи заразність поки що немає.

У новому штамі коронавірусу B.1.640.2 виявлено 46 мутацій.

Загалом нетипову комбінацію тести на визначення мутацій коронавірусу показали у 12 жителів міста на південному сході Франції. Така інформація свідчить, що появу нових штамів коронавірусу передбачити неможливо.

Нові штами інфекції з'являтимуться і надалі. На даний момент COVID-19 демонструє сезонність. Як пояснив професор епідеміології Університету Каліфорнії в Сан-Франциско (США) Джордж Резерфорд, з часом штами коронавірусу набувають все більше мутацій, оскільки вірус прагне стати більш заразним, обходити імунну систему і розмножуватися протягом більш тривалого часу.

Associated Press

Прогнози на майбутнє

За прогнозом біолога, професора Університету Джорджа Мейсона (Вірджинія, США) Анчі Баранової, у 2022 році найімовірніше, встановиться так звана динамічна рівновага, і обидва варіанти вірусу разом «уживатимуться». Вона також припустила, що для посилення захисту існуючими вакцинами, зважаючи на все, треба буде щеплюватися кожні три, а то й кожні два місяці.

При цьому матиме значення частка людей, які мають перехресний імунітет. Це залишковий імунітет, який вже є у деяких людей, хто раніше хворів на один підвид коронавірусу, і тому трошки стійкий до іншого

Професор Університету Аристотеля в Салоніках Демосфен Саріяніс заявив, що штам коронавірусу омікрон, ймовірно, є останньою мутацією COVID-19. На його думку, хвиля заражень може спати вже до 20 лютого. Незважаючи на це, вчений попередив, що серед людей не має «переважати логіку самовдоволення».

Існує думка, що 2022 року пандемія коронавірусу не закінчиться, а весь світ чекають ще як мінімум дві хвилі, пов'язані з омікрон-штамом. Сценарій, за яким омікрон і дельта взаємодіятимуть один з одним у людській популяції, є найважливішим питанням, на яке поки що немає відповіді.

Читайте також: Які фактори спричиняють ускладнення від COVID