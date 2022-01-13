Спортивний інвентар в колекції Nina Ricci сезону весна-літо 2022

Колекція знаменитого Модного дому була представлена у вигляді фотосесії.
Колекція Nina Ricci прет-а-порт сезону весна-літо 2022 побудована на контрасті. Елементи спортивного одягу та інвентарю поєднуються у неї з досить вишуканими гламурними образами.
Колір
Колір – сильне місце колекції. Поєднання блакитного, рожевого, жовтого, синього фіолетового із чорним та золотистим має дуже ефектний вигляд.
Фактури та тканини
Дуже різноманітні тканини та фактури. Є і високотехнологічний трикотаж, і звичайний трикотаж, шовк і денім, тканина із золотими паєтками. Є навіть велика сітка, яка цілком могла б бути використана для футбольних воріт чи баскетбольного кошика.
Фасони та силуети
Привертають увагу жакети складного крою з вирізами, довгі трикотажні досить вузькі спідниці і блузи з пишними рукавами-ліхтариками. Також у колекції є елементи справжнього спортивного одягу, наприклад, костюмів для професійних плавців.
Аксесуари та деталі
Аксесуари становлять найбільший інтерес. Зверніть увагу на гімнастичні кільця як намиста, сумочки у вигляді ласт та сонцезахисні окуляри, стилізовані під окуляри для плавання.
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