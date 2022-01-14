У клієнта "Приват 24" зникли гроші під час переказу на іншу картку: чим все закінчилося

У клієнта "Приват 24" зникли гроші під час переказу на іншу картку: чим все закінчилося

Чоловік перерахував 1 тисячу гривень на картку дружини.

Клієнт "Приват 24" поскаржився, що гроші, які він відправив на картку іншого банку, так і не дійшли до отримувача.

Про це він написав на сайті "Мінфін".

Зі слів клієнта, він перерахував 1 тисячу гривень на картку дружини, яка належить іншому банку. Однак гроші так і не надійшли.

У банку дружини відповіли, що переказ в історії платежів не знайшли і порадили звертатися до суду.

"Отак і перекидають з банку на банк. Куди поділися гроші? Невже мені доведеться наймати юриста, щоб їх повернути?" - обурився чоловік.

Що сказали у "Приватбанку"

Служба підтримки "Приватбанку" відповіла, що оплата була успішно відправлена за адресою, яку вказав заявник, й порадили клієнту ще раз перевірити реквізити рахунку отримувача.

Пізніше користувач знайшов помилку у вказаних реквізитах через некоректну роботу сканера.

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Раніше повідомлялося, що клієнтка "ПриватБанку" закрила всі свої банківські картки, але в неї все одно лишилися борги.

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