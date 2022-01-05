У Миколаївській області заступниця директора відділення "ПриватБанку" обікрала клієнтку

Жінці повідомлено про підозру.

У Первомайську Миколаївської області експрацівниці "ПриватБанку", яка привласнила кошти клієнтки банку, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Первомайської окружної прокуратури



Жінка - колишня заступниця директора одного із відділень АТ КБ "ПриватБанк". Їй повідомлено про підозру за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.2 та ч.3 ст. 191 КК України).

"Встановлено, що будучи службовою особою банківської установи та маючи доступ до кредитних карток клієнтів банку, а також право доступу та зміни електронної інформації по кредитним карткам клієнтів, заволоділа коштами клієнтки банку в сумі 18,5 тис. грн", - розповіли у прокуратурі.

Розслідувння справи триває.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області люди, які шукали роботу, потрапили у пастку аферистів.

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