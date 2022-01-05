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У Миколаївській області заступниця директора відділення "ПриватБанку" обікрала клієнтку

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У Миколаївській області заступниця директора відділення "ПриватБанку" обікрала клієнтку

УНІАН

Жінці повідомлено про підозру.

У Первомайську Миколаївської області експрацівниці "ПриватБанку", яка привласнила кошти клієнтки банку, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Первомайської окружної прокуратури

Жінка - колишня заступниця директора одного із відділень АТ КБ "ПриватБанк". Їй повідомлено про підозру за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.2 та ч.3 ст. 191 КК України).

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"Встановлено, що будучи службовою особою банківської установи та маючи доступ до кредитних карток клієнтів банку, а також право доступу та зміни електронної інформації по кредитним карткам клієнтів, заволоділа коштами клієнтки банку в сумі 18,5 тис. грн", - розповіли у прокуратурі.

Розслідувння справи триває. 

Нагадаємо, у Дніпропетровській області люди, які шукали роботу, потрапили у пастку аферистів.

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