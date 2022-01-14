Шевченко висловився про виліт від "Мілана" в Кубку Італії та можливе звільнення з "Дженоа"

Шевченко висловився про виліт від "Мілана" в Кубку Італії та можливе звільнення з "Дженоа"

"Грифони" здобули лише одну перемогу в 11 матчах під керівництвом українця.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко прокоментував поразку від "Мілана" в 1/8 фіналу Кубка Італії.

"Ми грали добре, хлопці доклали багато зусиль. Вони продемонстрували свої найкращі якості. Я думаю, що це був хороший матч. Ми намагалися створювати моменти та контролювати гру. Я, звичайно, не дуже задоволений результатом, але виступ був хорошим.

Я завжди радий повернутися сюди, на "Сан-Сіро", прийом був фантастичним, і я дякую вболівальникам "Мілана". Я також хочу подякувати вболівальникам "Дженоа", які приїхали сюди, щоб підтримати команду", - наводить слова Шевченка Football Italia.

Також 45-річний український фахівець відповів на запитання про його можливе звільнення у зв'язку з незадовільними результами генуезької команди.

"Я роблю свою роботу день за днем. Мені 45 років, я ще молодий і набираюсь досвіду. Життя складається зі зльотів та падінь, перемог та поразок, я йду вперед, і ми зосереджені на проєкті. Сьогодні хлопці показали себе добре. Ми поступово бачимо, як якість проявляється в результаті роботи на тренуваннях. Щодо мене, то я просто роблю свою роботу щодня. Потім клуб має повідомити про своє рішення", - сказав Шевченко.

Раніше повідомлялося, що "Дженоа" може звільнити Шевченка з посади головного тренера. ЗМІ писали, що в такому разі генуезький клуб буде змушений заплатити тренерському штабу українця близько 20 млн євро за дострокове припинення співпраці.

У Шевченка 11 матчів на чолі "Дженоа" - одна перемога (в Кубку Італії над "Салернітаною"), 3 нічиї та 7 поразок. У Серії А "грифони" тричі зіграли внічию та зазнали шістьох поразок під керівництвом українця.

"Дженоа" наразі має 12 очок та йде на передостанній, 19-й позиції, в турнірній таблиці Серії А. Від рятівної, 17-ї сходинки, яке дає право залишитися в еліті італійського футболу, колектив Шевченка відділяє п'ять балів.

Наступний матч генуезці проведуть 17 січня, коли в рамках Серії А зустрінуться в гостях з "Фіорентиною".

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