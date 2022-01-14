"Легенда назавжди": фанати "Мілана" зворушливо зустріли Шевченка перед матчем у Кубку Італії, згадавши його історичний матч

"Легенда назавжди": фанати "Мілана" зворушливо зустріли Шевченка перед матчем у Кубку Італії, згадавши його історичний матч

Вийшло досить зворушливо.

Фанати "Мілана" вирішили тепло зустріти легенду клубу Андрія Шевченка перед грою 1/8 фіналу Кубка Італії проти "Дженоа", яку він і очолює.

Так, перед грою прихильники "россонері" вивісили банер на честь українця.

"Довга історія кохання, спогад із Манчестера вирізаний у серці. Шева – легенда назавжди", - йшлося на банері.

Уболівальники згадали українському фахівцю фінал Ліги чемпіонів 2003-го, де в Манчестері "Мілан" у серії пенальті обіграв "Ювентус", а вирішальний 11-метровий забив саме Шевченко. Крім того, уболівальники "Мілана" на "Сан-Сіро" довго скандували ім'я свого улюбленця.

Нагадаємо, що Шевченко саме в "Мілані" провів найбільш успішну частину своєї ігрової кар'єри. У складі "россонері" Андрій виграв "скудетто", Лігу чемпіонів і став володарем "Золотого м'яча".