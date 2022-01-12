Прийде рятувати Шевченка: "Дженоа" домовилася про трансфер чергового новачка

"Грифони" підсиляться 19-річним італійським оборонцем "Роми".

"Дженоа" Андрія Шевченка готується підписати захисника "Роми" Ріккардо Калафіорі.

Про це повідомляє сайт авторитетного журналіста та інсайдера Джанлукі Ді Марціо. 19-річний італієць виступатиме за генуезький клуб на правах оренди до кінця сезону.

Трансфер Калафіорі дозволить "Дженоа" відпустити алжирського захисника Мохамеда Фареса, який зараз виступає за "грифонів" на правах оренди з "Лаціо", до "Торіно".

Калафіорі переважно грає на позиції лівого захисника, але може також зіграти зліва в півзахисті або в центрі оборони. Цього сезону на його рахунку 2 асисти в 9 матчах за "Рому" у всіх турнірах.

Зазначимо, що Ріккардо повинен стати вже четвертим новачком генуезького клубу цієї зими. Раніше "грифони" орендували у "Брайтона" центрального захисника Лео Скірі Естігора, купили оборонця "Янг Бойз" Сільвана Гефті та підписали нападника австрійського "Штурму" Келвіна Єбоа.

Дженоа" наразі має 12 очок та йде на передостанній, 19 позиції, в турнірній таблиці Серії А. Від рятівної, 17-ї сходинки, яке дає право залишитися в еліті італійського футболу, колектив Шевченка відділяє п'ять балів;

"Грифони" тричі зіграли внічию та зазнали шістьох поразок під керівництвом Шевченка у внутрішній першості, забивши всього три голи;

Наступний матч "Дженоа" проведе 13-го січня, коли в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії зустрінеться на виїзді з "Міланом".

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