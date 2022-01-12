Придет спасать Шевченко: "Дженоа" договорилась о трансфере очередного новичка

"Грифоны" усилятся 19-летним итальянским защитником "Ромы".

"Дженоа" Андрея Шевченко готовится подписать защитника "Ромы" Риккардо Калафьори.

Об этом сообщает сайт авторитетного журналиста и инсайдера Джанлуки Ди Марцио. 19-летний итальянец будет выступать за генуэзский клуб на правах аренды до конца сезона.

Трансфер Калафиори позволит "Дженоа" отпустить алжирского защитника Мохамеда Фареса, который сейчас выступает за "грифонов" на правах аренды из "Лацио", в "Торино".

Калафиори преимущественно играет на позиции левого защитника, но может также сыграть слева в полузащите или в центре обороны. В этом сезоне на его счету 2 ассиста в 9 матчах за "Рому" во всех турнирах.

Отметим, что Риккардо должен стать уже четвертым новичком генуэзского клуба этой зимой. Ранее "грифоны" арендовали у "Брайтона" центрального защитника Лео Скири Эстигора, купили защитника "Янг Бойз" Сильвана Гефти и подписали нападающего австрийского "Штурма" Келвина Йебоа.

Дженоа сейчас имеет 12 очков и идет на предпоследней, 19-й позиции, в турнирной таблице Серии А. От спасительной, 17-й строчки, которая дает право остаться в элите итальянского футбола, коллектив Шевченко отделяет пять баллов;

"Грифоны" трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений под руководством Шевченко во внутреннем первенстве, забив всего три гола;

Следующий матч "Дженоа" проведет 13 января, когда в рамках 1/8 финала Кубка Италии встретится на выезде с "Миланом".

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